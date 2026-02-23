“3·1절 기념행사로 계약했지만 정치성 논란” 김동연 “극우 행사 용납 못해”

[헤럴드경제=정경수 기자] 다음 달 2일 고양 킨텍스에서 예정된 일명 ‘전한길 콘서트’의 대관 승인이 취소됐다.

23일 경기도에 따르면 김동연 경기지사는 이날 오후 킨텍스 이민우 대표이사에게 ‘3·1절 기념 자유음악회’로 알려진 해당 행사에 대해 대관을 철회할 것을 요청했다. 김 지사는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “극우적 망상 세력이 활개 치도록 방치해선 안 된다”며 “경기도에서는 더욱 용납할 수 없다”고 밝혔다.

킨텍스는 이후 내부 검토를 거쳐 주최 측에 대관 취소를 공식 통보했다. 이민우 대표는 “당초 3·1절 기념 문화행사로 인지해 계약했으나, 정치적 성격의 행사로 판단될 소지가 있어 취소를 고민해왔다”며 “도지사의 요청도 있었던 만큼 계약 상대방에게 문서로 취소 사실을 알렸다”고 설명했다.

그는 또 “킨텍스 운영 규정에는 사회적 통념상 수용하기 어려운 행사에 대해 장소 배정을 제한할 수 있도록 돼 있다”고 덧붙였다.

이번 행사는 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’가 홍보해왔으며, 포스터에는 이재용 전 MBC 아나운서와 가수 태진아 등의 출연이 예고됐다. 그러나 두 사람은 행사 성격을 사전에 알지 못했다며 불참 의사를 밝힌 상태다.

경기도는 킨텍스 지분 33.74%를 보유하고 있으며, 이 대표는 도 산하 공공기관인 경기신용보증재단 이사장 출신이다.