“누구의 감정도 해치지 않아”…정부 우려 속 입장 밝혀 우크라전 연상 지적에 “역사적 맥락” 강조

[헤럴드경제=정경수 기자] 주한 러시아대사관이 ‘승리는 우리의 것’이라는 문구가 적힌 현수막 게시 논란과 관련해 2차 세계대전 승전을 기념하기 위한 것이라며 행사 종료 후 철거하겠다고 밝혔다.

대사관은 23일 입장문을 통해 “대사관 구역 내에 현수막 등 홍보물을 게시하는 것은 일반적인 관행”이라며 “이번 현수막은 대조국전쟁(제2차 세계대전) 승전 80주년을 기념하고, 2월 러시아 공휴일인 ‘외교관의 날’과 ‘조국수호자의 날’을 계기로 설치한 것”이라고 설명했다.

최근 서울 중구 주한러시아대사관 외벽에는 러시아어로 ‘승리는 우리의 것’이라는 문구가 적힌 대형 현수막이 내걸렸다. 해당 표현은 2차 세계대전 당시 사용된 구호로, 러시아에서는 대조국전쟁 승리를 상징하는 문구로 알려져 있다.

그러나 러시아·우크라이나 전쟁이 장기화하는 상황에서 이 문구가 우크라이나 침공을 연상시킬 수 있다는 지적이 제기됐다. 한국 정부가 우려를 전달했음에도 현수막이 철거되지 않으면서 논란이 이어졌다.

이에 대해 대사관은 “이 문구는 모든 러시아 국민에게 익숙하며, 러시아 역사 속 여러 영광스러운 순간과 연결돼 있다”며 “역사적 맥락을 고려할 때 누구의 감정도 해치지 않는다고 본다”고 강조했다.

또 “기술적으로 장기간 설치를 전제로 한 구조물이 아니며, 기념행사 종료 이후 계획에 따라 철거할 예정이었다”고 밝혔다. 대사관은 이달 예정된 관련 행사가 모두 끝난 뒤 현수막을 철거할 방침인 것으로 전해졌다.

한편 대사관은 우크라이나 전쟁 4주년을 맞는 24일 대사관 인근에서 전쟁 지지 집회를 열 계획인 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 이에 대해 “상황을 지켜보며 대응 여부를 판단하겠다”고 말했다.