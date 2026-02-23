행안부, 2025년 지방정부 혁신평가 결과 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 인천광역시·충남 아산시·전남 화순군·서울 관악구 등 61개 지방정부가 혁신평가에서 우수 지방정부에 선정됐다.

행정안전부는 2025년도 지방정부에 대한 혁신평가를 실시하고 결과를 23일 확정·발표했다.

이번 평가는 광역 17개, 기초 226개 등 전국 243개 지방정부가 한 해 동안 지방 행정 혁신을 위해 기울인 노력과 이뤄낸 성과를 종합적으로 확인했다.

2025년 평가항목은 ▷혁신역량 ▷혁신성과 ▷자율지표로 구성했다. 각 항목은 ‘혁신활동 참여와 혁신성과 확산 노력’, ‘조직문화 개선 및 행정내부 효율화’, ‘대표 혁신과제’ 등 10개 지표로 세분화해0 전문가 평가단의 심사와 국민체감도 조사 등을 통해 구체적인 실적을 평가했다.

특히 이재명 정부의 혁신 방향에 따라 소통과 협력, 인공지능(AI)·디지털 혁신 등 주민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 내용이 주요 지표에 반영됐다.

평가는 지역마다 다른 행정 환경을 고려해 광역, 시, 군, 구의 4개 평가군으로 나눠 상대평가 방식으로 진행했다.

평가군별 최우수기관으로 인천광역시, 충남 아산시, 전남 화순군 그리고 서울 관악구가 선정됐다.

광역에서는 최우수기관인 인천광역시를 비롯해 서울특별시, 경기도, 충청남도 등 4개의 지방정부가 우수기관으로 선정됐고, 기초에서는 최우수기관인 충남 아산시, 전남 화순군, 서울 관악구를 비롯해 경기 안양시, 전북 무주군, 서울 양천구 등 57개의 지방정부가 우수기관으로 선정됐다.

행안부는 우수기관에 정부포상을 수여하고, 이번 평가에서 발굴한 우수 혁신사례를 모든 지방정부에 널리 알리는 한편, 맞춤형 자문·혁신 지도(멘토링) 및 교육 등의 지원을 통해 지방행정 전반의 혁신 수준을 높여 나갈 예정이다.

김민재 행안부 차관은 “지방행정의 혁신은 결국 주민의 삶을 얼마나 변화시키느냐에 달려 있다”며 “앞으로도 주민이 일상에서 체감할 수 있는 현장 중심의 혁신이 전국으로 널리 퍼지도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.