[헤럴드경제=장연주 기자] 아내가 대량 출혈을 하는 위험한 상황인데도 23시간에 걸친 출산 과정을 동영상으로 촬영해 온라인에 올린 중국 인플루언서가 거센 비난을 받고 있다. 그는 심지어 아내의 생명이 위태로운 상황인데도 기저귀 광고까지 한 것으로 알려져 공분을 샀고, 계정이 정지됐다.

23일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, ‘미국의 폴’(Paul in USA)라는 이름으로 활동하는 중국 인플루언서가 최근 아내의 출산 전 과정을 담은 영상을 올렸다가 뭇매를 맞았다.

그는 1990년생으로 미국 컬럼비아대를 졸업한 뒤 시애틀에 거주하고 있다. 과거 마이크로소프트(MS) 제품 관리자로 일했다는 그는 2019년 2월부터 시애틀 일상을 영상으로 기록하기 시작해 ‘중국 동북 사투리를 쓰는 MS 제품 관리자’라는 독특한 캐릭터로 주목받았다. 현재 그의 팔로워는 1220만명이 넘는다.

이번에 논란이 된 영상에는 아내의 23시간에 걸친 출산 과정이 고스란히 담겼다.

아내는 분만 중 항문 괄약근까지 손상될 수 있는 3도 회음부 열상을 입었고, 3ℓ가 넘는 과다 출혈을 겪었다. 결국 긴급수술과 수혈 끝에 산모와 갓 태어난 딸 모두 건강을 회복했다.

하지만 영상에는 아내의 신체가 노출되기도 했고, 의료 응급상황이 벌어지는 와중에도 촬영은 계속됐다.

심지어 그는 기저귀 광고 문구를 직접 읽는 장면까지 영상에 넣어 더욱 공분을 샀다.

중국의 누리꾼들은 “아내가 과다 출혈로 생명이 위험한 상황인데, 남편이 광고를 찍다니”, “조회수가 아무리 중요하다고 해도 최소한의 양심도 없는 사람인가” 등 비판이 이어졌다.

결국 논란이 확산되자 아내는 지난 10일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “저희는 출산 과정을 있는 그대로 기록하려 했던 것”이라며 “분만이 항상 순탄하지 않고 매우 위험할 수 있다는 사실을 알리는 데 도움이 됐다는 반응도 있었다”고 해명했다.

그럼에도 불구하고 여론은 가라앉지 않았고, 11일 해당 플랫폼은 ‘관련 법규 및 플랫폼 정책 위반’을 이유로 계정이 정지됐고, 논란이 된 영상도 삭제됐다.