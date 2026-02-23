지역사회보장협의체·전문가 자문단 참여…‘AI 공존도시’ 기조에 맞춘 서비스 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 주민들의 복지 욕구를 체계적으로 파악하고 향후 4년간의 지원 방향을 정리하는 ‘제6기(2027~2030) 지역사회보장계획’ 수립에 착수한다.

지역사회보장계획은 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률에 따라 지자체가 4년마다 수립, 해마다 연차별 시행계획을 세워 추진하는 법정계획이다.

동대문구는 3월부터 사회복지 전담 공무원, 동대문구 지역사회보장협의체, 전문가 자문단이 참여하는 TF를 구성해 기본계획 수립 용역에 들어갈 예정이다. 지역사회보장협의체는 수요자의 복지 욕구에 공동 대응하기 위해 법에 근거해 운영되는 민·관 협치 기구로, 계획 수립 과정에서 ‘현장의 언어’를 더하는 역할을 맡는다.

이번 계획의 출발점은 ‘주민 욕구 조사’다. 구는 보건복지부 지침을 토대로 동대문구 특성을 반영한 설문을 설계해, 주민이 어디에서 어떤 어려움을 겪는지(빈곤·보육·돌봄·고용·주거 등)와 서비스 이용 경험을 폭넓게 확인할 방침이다. 조사 방식은 방문 면접, 온라인, 전화 등을 병행하고, 표본을 뽑아 심층 논의를 하는 FGI(집단 심층 면접)도 분야·대상별로 함께 진행해 ‘통계 뒤의 사정’을 함께 담겠다는 구상이다.

동대문구가 이번 수립에서 별도로 강조한 대목은 AI·스마트도시 기술과 복지의 연결이다. 구는 최근 ‘AI 공존도시’ 비전을 공식화하며 행정·안전·복지 전반에 생활밀착형 AI를 접목하겠다는 방향을 밝힌 바 있다.

제6기 계획에서는 이를 지역사회보장서비스 발굴 단계부터 반영해 위기 신호를 더 빨리 포착하고, 필요한 지원이 끊기지 않도록 연계·조정 기능을 강화하는 방안을 검토한다는 설명이다.

이필형 구청장은 “지역사회보장계획은 ‘있는 제도’를 나열하는 문서가 아니라, 주민이 실제로 겪는 어려움에 맞춰 지원의 순서를 다시 세우는 작업”이라며 “AI와 스마트도시 기술도 결국은 주민의 삶을 덜 힘들게 만드는 방향으로 연결되도록 현장 목소리를 끝까지 반영하겠다”고 말했다.