[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교 해양경찰학부는 최근 일본 히로시마현 구레시에 위치한 일본 해상보안대학교를 방문해 교육 교류 및 주요 교육시설 방문 일정을 수행했다고 23일 밝혔다.

이번 방문은 2011년 일본 해상보안대학교 교수 및 교관의 국립한국해양대 방문 이후 약 15년 만에 이루어진 상호 교류이며, 해양 안보 및 안전 분야의 국가 핵심 인력을 양성하는 고등 교육기관 간 교류의 일환으로 추진됐다.

방문 기간 중 ‘해사안전 미래대응 전략과 교육훈련 체계에 관한 2026년 국제 컨퍼런스’가 일본 해상보안대학교 내 국제 강의동에서 개최됐다. 또 일본 해상보안대학교 부교장, 교무부장, 국제교류센터장, 사무국장 등 주요 관계자들과의 면담을 통해 양 기관의 교육 운영 체계와 인재 양성 방향을 공유했다.

한국해양대 해양경찰학부는 이번 방문과 국제 컨퍼런스 공동 개최를 통해 해양안보 및 안전관리 전문인력 양성기관으로서 양 대학이 지니는 공통점을 재확인하고, 향후 교육·연구·학술 교류를 더욱 확대해 나갈 수 있는 가능성을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.