강남구 시설 아동, 서울 상위권 대학 3곳 합격...10년 지원 결실 6살에 시설 입소 뒤 정서 안정부터 학업·자립까지 단계별 통합 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]가정의 울타리를 떠나 시설에서 생활해 온 보호대상아동이 강남구와 아동복지시설의 단계별 지원 속에 서울 소재 주요 대학 3곳에 동시 합격하며 지역사회에 잔잔한 울림을 주고 있다.

정서 안정에 집중했던 초기 보호부터 학업 지원, 자립 준비까지 10여 년간 민·관이 이어온 통합 지원이 성과로 이어졌다는 평가다.

꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남구(구청장 조성명)는 아동복지시설에서 생활해 온 A 학생(18)이 2026학년도 대학입학 정시모집에서 서울 주요 대학 3곳에 합격했다고 밝혔다.

A 학생은 부모 이혼 이후 가정 양육이 어려워 2013년 6살 무렵 시설에 입소했다. 입소 초기에는 낯선 환경에 적응하지 못하고 불안감을 행동으로 표출하는 등 시설 생활에 어려움을 겪었다. 중학교 3학년 때까지도 또래 구성원들과 관계가 원만하지 않아 정서적 안정과 생활 적응이 우선 과제로 꼽혔다.

강남구와 시설은 성장 단계에 맞춘 지원계획을 세우고 정서 안정에 집중했다. 시설은 전문 치료와 마음치유 프로그램을 통해 학생의 심리·정서 회복을 지원했고, 강남구는 정기적인 양육상황 점검을 통해 보호 과정에서의 공백이 없는지 살피며 시설과 함께 보호 방향을 제시했다. A 학생은 점차 생활 리듬을 되찾고 시설과 학교생활에 적응해 나갔다.

학업 목표가 구체화된 뒤 지원은 학습 중심으로 전환됐다. 고등학교 1학년 때 5등급 성적에서 맴돌았던 A 학생은 고등학교 2학년부터 상위권 대학으로 진로 목표를 세우며 학업 의지를 분명히 했다. 시설은 외부 후원을 연계해 국어·영어·수학 등 주요 과목 학원비를 지원하고, 자기주도학습을 위한 독서실 이용과 온라인 강의 수강권 등 학습 기반을 마련했다. 그 결과 고2 9월 수학 성적이 5∼6등급에서 3∼4등급으로 향상되는 등 성적 상승 흐름을 만들었다.

시설은 수능을 1년 앞두고 학습 몰입을 위해 ‘자립준비실(1인실)’을 제공하는 등 환경 지원을 강화했다. 독립된 공간에서 집중 학습이 가능해지면서 A 학생은 목표를 향해 학업에 전념했고, 결국 대학 합격이라는 결실을 거뒀다.

구는 A 학생의 대학 진학 이후에도 홀로서기를 위한 지원을 이어갈 계획이다. 시설 자립지원전담요원과 협력해 ‘자립준비청년 지원사업’에 따른 자립정착금과 수당 등이 차질 없이 연계되도록 돕고, LH 전세주택 지원사업 등을 통해 주거 지원도 추진해 자립 기반을 뒷받침할 방침이다.

구는 양육 곤란 사유로 보호 중인 아동을 대상으로 국고·광역보조사업과 구 자체 사업을 연계해 지원하고 있다. 가정위탁 아동에게는 부가급여, 문화활동비, 명절위문금 등을, 입양 아동에게는 매월 양육수당 지원한다. 보호 종료 후 자립준비청년에게는 자립수당과 학원비 등 경제적 지원과 ‘강남형 자립준비주택’ 2개호 운영으로 주거 지원을 병행하고 있다.

조성명 강남구청장은 “한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 말처럼 보호대상아동의 성장은 지역이 함께해야 한다”며 “시설, 학교, 후원자 등과 함께 정서 안정부터 학업, 자립까지 체계적인 지원으로 아이들이 환경에 제약받지 않고 꿈을 키우도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.