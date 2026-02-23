25일부터 사흘간 23개국 318개사 참가, 역대 최대규모 ‘드론, 항공우주, 미래모빌리티까지 첨단기술의 혁신 허브’ 주제

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 아시아 최대 드론쇼가 부산에서 열린다.

부산시는 25일부터 27일까지 사흘간 벡스코에서 산업통상부, 국토교통부, 국방부, 우주항공청과 함께 ‘DSK(Drone Show Korea, 드론쇼 코리아) 2026’를 개최한다고 23일 밝혔다.

1200개 부스(26,508㎡)에 23개국 318개사가 참여하는 역대 최대 규모다. ‘드론, 항공우주, 미래 모빌리티까지 첨단 기술의 혁신 허브’를 주제로, 단순 드론 전시를 넘어 국방·우주·미래 모빌리티 등 연관 산업을 아우르는 전시회로 진행된다.

㈜대한항공, 한국항공우주산업㈜(KAI), LIG넥스원 등 국내 대표 방산 기업이 인공지능(AI) 기반 차세대 전투 체계와 통합 무인 솔루션을 선보인다. ㈜풍산의 공격 드론 솔루션, ㈜두산모빌리티이노베이션의 차세대 수소 드론, ㈜니어스랩의 에어리얼 인텔리전스 등 혁신 기업도 참가한다. 대드론 보안 솔루션을 선보이는 ‘인공지능(AI) 드론 시큐리티관’, 우주 데이터센터와 달 탐사 기술을 소개하는 ‘우주항공 공동관’이 운영된다.

부산시는 ‘부산 미래항공 클러스터관’을 열어 도심항공교통(UAM) 상용화 대비 현황과 차세대 항공 기체 선행 기술 연구 성과를 홍보할 계획이다. 올해 처음으로 부산시 투자유치 홍보관을 별도 마련해 부산 투자 인프라 홍보 및 기업 맞춤형 투자 상담도 진행한다.

13개국 48명의 글로벌 리더가 참여하는 콘퍼런스는 드론 산업의 미래 전략과 정책 방향을 제시한다.

1일 차에는 ‘2026 항공 이동 수단 동향(Air Mobility Trend)’을 주제로 글로벌 시장 전망을 공유하고, IBM과 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 기업이 참여해 양자 컴퓨팅과 에이전틱 AI(명시적 지시 없이도 스스로 목표를 설정하고 계획을 수립해 실제 작업을 수행할 수 있는 고도의 자율적 인공지능 기술)가 모빌리티 산업에 미칠 변화를 논의한다.

2일 차에는 ▷드론 정책 및 규제 ▷뉴스페이스 ▷지속 가능 항공 등을 주제로 2개 트랙 7개 세션 학술교류가 진행된다.

박형준 시장은 “드론쇼코리아가 산업 전반에 활력을 불어넣는 비즈니스 플랫폼 역할을 확대하고 있다”며 “부산의 MICE 인프라와 글로벌 허브도시 경쟁력을 바탕으로 DSK가 아시아를 넘어 세계를 대표하는 첨단 혁신 전시회로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.