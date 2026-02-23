2005년 설립 이래 누적 순익 1224억달러 “올해 통합 포트폴리오 운용체계 도입”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 국부펀드 한국투자공사(KIC)는 지난해 연간 운용수익률이 13.91%를 기록했다고 23일 밝혔다.

장기 성과를 가늠하는 지표인 최근 10년(2016~2025년) 연 환산 수익률은 7.07%였다.

지난해 총운용자산(AUM)은 2320억달러(약 333조원)로, 역대 최대 규모였다. 작년 한 해 운용수익은 2024년 대비 285억달러 순증했다.

이로써 2005년 설립 이후 총 누적 순익은 1224억달러다. 총 누적 순익이 위탁 원금(1186억 달러)을 초과한 것은 지난해가 처음이다.

전체 AUM에서 자산별 비중은 전통자산(주식·채권) 78.1%, 대체자산(사모주식·부동산·인프라·헤지펀드 등) 21.9%다.

자산군별 수익률은 전통자산이 15.1%를 기록했으며, 세부적으로 주식 22.24%, 채권 7.46%다.

대체자산은 최근 10년 연 환산 수익률 기준으로 8.48%다. 대체투자는 장기 관점에서 이뤄지는 점을 고려해 연간 수익률이 아닌 기간 연 환산 수익률로 성과를 판단한다.

개별 대체자산의 10년 연 환산 수익률은 사모주식 12.87%, 인프라 10.91%, 헤지펀드 5.47%, 부동산 3.94% 등 순이다.

성과 배경을 보면, 전통자산 부문에서 두 자릿수 절대 수익률과 24bp(1bp=0.01%)를 초과하는 준수한 상대 수익률을 기록한 것이 주효했다.

채권은 47bp 초과 수익을 거뒀다. 특히 주요국의 채권 가격 하락(금리 상승)을 방어하고자 만기를 짧게 취한 전략이 효과적이었다.

주식은 성장 섹터에 집중하는 동시에 잠재력이 높은 종목을 발굴해 16bp 초과 성과를 냈다. 소재 및 금융 섹터의 성장이 두드러졌다.

대체자산 부문은 전 영역에 걸쳐 수익 창출에 긍정적인 환경이 조성됐다.

박일영 사장은 “공사는 지난해 글로벌 금리 불안과 지정학적 불확실성이 지속되는 환경에서도 냉철한 시장 분석과 면밀한 리스크 관리를 통해 균형 잡힌 성과를 거뒀다”며 “올해 도입 예정인 통합 포트폴리오 운용체계(TPA)를 성공적으로 안착시켜 장기적이고 지속적인 수익 창출의 기반을 다질 것”이라고 말했다.