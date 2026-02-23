[헤럴드경제=김진 기자] 매일유업의 그릭요거트 매일 바이오가 영양 설계를 강화한 ‘매일 바이오 그릭요거트 딜라이트(Delight) 무가당 플레인’을 출시했다고 23일 밝혔다.

신제품은 무가당·저지방으로 설계됐다. 한 컵(80g)당 단백질 6g과 식이섬유 3g을 함유했다. 또 유당 0g의 락토프리(Lactose-Free)로 설계해 유제품 섭취가 불편하던 소비자들도 부담없이 즐길 수 있다. 세계적으로 인정받는 LGG 유산균도 한 컵당 300억 CFU 이상 함유하고 있다.

이번 신제품 외에도 떠먹는 제형의 매일 바이오 그릭요거트 무가당 플레인은 80g, 150g, 400g, 800g로 용량이 나눠져 있다. 이 외에도 ▷플레인 150g, 400g ▷딜라이트 플레인 및 바나나(80g) ▷파우치 형태의 투고(to go) 플레인 및 허니(120g) ▷드링크 그릭요거트 190㎖(플레인·바나나), 710㎖(무가당플레인·플레인·바나나) 등이 있다.

한편 매일유업은 신제품 출시를 기념해 오는 3월 1일까지 매일유업 네이버 직영스토어에서 구매 시 혜택을 제공하는 기획전을 진행한다.