클렌징·항산화 초점…편의점 이너뷰티 성장세

[헤럴드경제=김진 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 의학박사 여에스더와 협업한 이너뷰티 액상 건강식품 ‘푸룬 트리플 스트롱샷’, ‘글루타치온 스트롱샷’을 단독 출시한다고 23일 밝혔다.

‘여에스더 푸룬 트리플 스트롱샷’은 빠른 배변 및 클렌징 작용에 초점을 맞춘 제품이다. 달콤한 자두맛 액상 제형 기호성을 높였다. ‘여에스더 글루타치온 스트롱샷’은 항산화 관리에 초점을 맞춘 레몬맛 액상 제형이다. 가격은 각 4900원이며 GS25 단독으로 운영된다. 출시일부터 3월 말까지 1+1 행사를 진행한다.

GS25는 봄철 체형 관리와 피부 관리 수요가 증가하는 시즌 트렌드를 반영해 이번 제품 출시를 기획했다. 올해 1월 기준 이너뷰티 관련 상품 매출이 전년 동월 대비 32.6% 증가하며 성장세를 보이고 있다는 분석에 따른 것이다.

고웅 GS리테일 라이프리빙팀 MD는 “이너뷰티 카테고리는 2030세대 여성 고객의 핵심 관심사이자 빠르게 성장하는 카테고리로, 편의점에서도 관련 상품 수요가 확대되고 있다”며 “전문성과 인지도를 갖춘 여에스더 박사와 협업해 단독 상품을 선보였다”고 말했다.