행안부 장관, 함양 산불 등 대응상황 긴급점검 산불 예방수칙 준수 등 산불 방지 동참 호소

[헤럴드경제=이태형 기자] 윤호중 행정안전부 장관은 23일 “경남 함양군 산불에 가용한 모든 장비와 인력을 투입해 진화에 총력을 기울이고, 신속한 주민 대피 등 인명피해가 발생하지 않도록 최우선 조치와 산불진화대원 등 현장 인력에 대한 안전관리도 각별히 유의해 달라”고 말했다.

윤 장관은 이날 정부서울청사에서 경남 함양군 산불 등 주말 동안에 발생한 산불과 관련한 관계기관 합동 대응상황 긴급점검회의를 주재하고 이같이 밝혔다.

이날 회의에서는 충남 서산·예산, 강원 고성, 충북 단양 등 주말 동안 발생한 22건의 산불 발생 현황과 현재 진행 중인 경남 함양군 산불과 관련한 기관별 대응 상황과 주민대피상황 등을 점검하고, 산불 예방과 대응을 위한 기관별 방안에 대해 논의했다.

회의에서는 또 예년에 비해 건조한 날씨가 이어지고, 강풍까지 겹치면서 작은 불씨 하나가 대형산불로 이어질 수 있는 상황을 고려해 강화된 산불 방지 방안을 논의하고 기관별 필요한 사항을 점검했다.

정부는 산불의 주요 원인이 개인 부주의라는 점을 고려해 담배꽁초 투기, 불법소각 등 위반 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했다.

지방정부는 산림 인접 지역에서의 불법소각 등 행위에 대해 적극 계도·단속하고, 과태료를 부과하는 등 행정조치를 강화하고, 관계기관은 실화자 등에 대한 수사·검거, 형사처벌 등을 논의했다.

또 본격적인 행락철 산불 위험에 대비해 지방정부 등 관련 기관은 산불 예방과 대비 조치를 강화하기로 했다.

위험지역 현장 점검 강화, 진화 인력과 장비 전진 배치, 드론 등 첨단 장비를 활용한 촘촘한 감시와 지역주민들의 자율 순찰을 확대하고, 산불 발생 시 신속하게 주민을 대피시킨다는 계획이다.

윤 장관은 “작년 경북 산불에서 경험했듯 작은 불씨 하나가 수십 명의 인명피해와 수천 헥타르의 산림을 태우는 심각한 상황”으로 번질 수 있다며 “국민 여러분께서도 산불 예방수칙을 철저히 준수해 산불 방지에 적극 동참해 주시기를 간곡히 부탁드린다”고 말했다.