[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 23일 “헌법에 규정된 불소추 특권을 내세워 (이재명 대통령) 재판을 멈춰 세웠지만 그 법적 근거가 완전히 사라졌다”며 “재판을 재개해야 한다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “법원은 불소추 특권의 소추가 공소 유지는 포함되지 않고 공소 제기만 의미한다고 판결했다. 그렇기 때문에 수사도 가능하다고 했다”며 이같이 말했다.

그는 “더불어민주당 의원 104명이 참여한 이 대통령 공소 취소 모임은 여권의 대부 유시민 작가의 표현을 빌리자면 한마디로 미친 짓”이라며 “법원 판단 때문에 재판 재개가 목전에 다가오자 다급한 민주당 의원들이 이런 행태를 보이는 것은 충분히 이해하지만 국민이 어떻게 바라볼지 다시 한번 생각해 보기를 바란다”고 지적했다.

또 “최근 발표된 여론조사에서도 국민의 과반이 이 대통령 재판은 재개돼야 한다고 답했다”며 “민주당은 이 대통령만 바라볼 것이 아니라 국민도 바라보기를 바란다”고 덧붙였다.