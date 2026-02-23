[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육복지 사각지대에 놓인 취약계층 학생의 학습 결손을 예방하고 건강한 성장을 지원하기 위해 ‘2026학년도 교육복지우선지원사업 기본계획’을 수립하고 오는 3월부터 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

교육복지우선지원사업은 취약계층 학생 밀집 학교를 대상으로 교육복지사를 배치해 학생 개별의 욕구와 특성을 반영한 맞춤형 교육복지 서비스를 통합적으로 제공하는 사업이다.

이번 사업은 3년 단위로 사업학교를 선정․운영하며 올해는 도내 15개 지역 60개 초등학교와 60개 중학교 등 총 120개 학교가 선정됐다.

이들 학교는 2026년부터 2028년까지 사업을 운영하며 취약계층 학생 지원을 위한 사업비와 인건비를 포함해 매년 약 70억원 규모의 예산이 투입될 예정이다.

사업학교는 운영 유형에 따라 단일형과 연합형으로 구분된다. 단일형 학교는 ‘국민기초생활보장법’에 따른 수급자, 법정 차상위계층 및 법정 한부모 가정 학생 수가 49명 이상인 초․중학교 48교를 지정했다.

연합형 학교는 동일 기준 대상 학생 수가 20명 이상 48명 이하인 학교 가운데 인근 2개교가 연합해 사업 운영을 신청한 72교를 공모를 통해 선정했다.

총 90명의 교육복지사가 도 교육청 1명, 교육지원청 5명, 사업학교 84명으로 배치되어 취약계층 위기 학생 발굴, 가정방문, 사례 관리, 지역사회 자원 연계 등 통합적인 지원을 수행한다.

특히 2026년부터는 학생 1인당 학생사업비를 35만 원으로 상향하고, 학생 맞춤형 지원 예산 비율도 기존 최소 30%에서 최대 50%까지 확대했다. 이를 통해 위기학생과 집중지원 대상 학생에 대한 실질적이고 체감도 높은 지원을 강화했다.

또 포항·경주·경산·구미·안동 교육지원청을 거점교육지원청으로 지정해 5개 권역별 지원 체계를 구축했다. 이를 기반으로 사례 관리 슈퍼비전, 역량 강화 연수, 컨설팅, 멘토링, 지역사회 네트워크 연계 등 사업학교 운영에 대한 전문적이고 체계적인 지원을 제공할 계획이다.

도교육청은 복지 사각지대에 놓인 위기 학생을 적극 발굴하고, 단순한 경제적 지원을 넘어 학생 개개인의 삶을 세심하게 지원하는 맞춤형 교육복지를 실현해 나갈 방침이다.

임종식 경북교육감은 “교육복지우선지원사업은 단순한 지원 사업이 아니라, 우리 아이 한 명 한 명의 삶을 함께 책임지는 교육의 약속”이라며 “가정환경이나 경제적 여건과 관계없이 모든 학생이 공정한 출발선에서 꿈을 키울 수 있도록 맞춤형 지원을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.