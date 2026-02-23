연평균 거래액 성장률 1378%…구매자 수 536% 늘어

[헤럴드경제=김진 기자] 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 ‘브랜드 패션’ 거래액이 2021년 론칭 이후 4년 만에 14배 이상 증가했다고 23일 밝혔다.

지그재그는 2021년 ‘브랜드 패션’ 카테고리를 열었다. 기존 20대 중심의 ‘쇼핑몰’ 카테고리에 더해 30대 이상 여성 고객층까지 아우르는 구조로 진화했다.

2021년부터 2025년까지 연평균 110%에 육박하는 거래액 성장률을 기록했다. 구매자 수는 2021년 30만명에서 2025년 6배 이상(536%) 증가했다. 4년간 누적 구매자 수는 300만명을 훌쩍 웃돈다.

지난해 20대 신규 구매자 수는 2021년 대비 476% 증가했다. 30~40대 신규 구매 고객은 동기간 8배 이상(724%) 늘었다. 브랜드 패션 거래액의 70%를 차지했던 20대 고객 비중은 2025년 40%로 줄어들고, 30~40대 고객 비중은 48%로 확대됐다.

2021년 900개였던 입점 브랜드 수는 2025년 3800개로 4배 이상 증가했다. 또 2025년 브랜드 패션의 직진배송 상품 판매량은 2022년 대비 343% 급증했다. 지난해 말 기준 직진배송으로 구매 가능한 브랜드 패션 상품 수는 약 3만3000개다.

지그재그는 내달 9일까지 ‘브랜드 패션 5주년’ 프로모션을 진행한다. 스파오, 미쏘, 제너럴아이디어 등 약 300개 브랜드를 최대 91% 할인한다. ‘라이브 방송’도 마련했다. 23일 밤 10시 ‘스파오’를 시작으로 3일 ‘미쏘’, 4일 ‘제너럴아이디어’ 등을 방송한다.