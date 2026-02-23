- 산림당국 진화헬기 51대, 진화인력 754명 동원해 진화 총력

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 중앙사고수습본부는 지난 21일 21시 14분경 경상남도 함양군 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생한 산불에 대해, 확산 우려에 따라 22일 22시 30분 기준 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령했다.

산림당국은 일출과 동시에 진화헬기 51대를 순차적으로 투입했고 진화차량 119대, 진화인력 754명을 배치해 주불 진화에 총력을 기울이고 있다.

23일 08시 00분 기준 산불영향구역은 226ha며, 화선 길이는 7.85.km로 이 중 2.52km를 진화 완료해 진화율은 32%이다.

산림청은 기상 여건과 지형 특성을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선으로 대응해 주민134명이 유림면 어울림체육관으로 대피시켰다.

산림청 중앙사고수습본부와 경상남도는 “산불이 조기에 진화될 수 있도록 주불진화 완료시까지 가용가능한 인력과 장비를 총동원해 총력 대응하겠다”고 밝혔다.