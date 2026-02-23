내달 23일까지 ‘코리아 인디게임 데브캠프’ 모집 네오위즈·디스코드·스마일게이트 등 기업 협력

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원)이 23일부터 내달 23일까지 유망 인디게임 프로젝트 발굴 및 지원을 위한 단계별 경쟁 선발 프로그램인 2026년 ‘코리아 인디게임 데브캠프’의 참가를 모집한다.

올해 ‘코리아 인디게임 데브캠프’는 총 60억원 규모로 운영된다. 지원분야는 기업과 개인 총 2개 부문이다. 최종 단계 선정 시 기업은 과제당 최대 1억4000만원, 개인은 과제당 최대 8500만원의 개발장려금을 받게 된다.

해당 사업은 ‘1단계 우수기획→2단계 초기 개발(빌드)→3단계 시제품(프로토타입)→4단계 핵심 구간 고도화 시제품(버티컬슬라이스)’로 이어지는 단계별 경쟁 방식으로 운영된다. 선정 프로젝트에는 세미나, 전문가 1:1 멘토링, 발표자료(피치덱) 제작, ‘코리아 인디게임 쇼케이스’ 참가 등 개발 단계별 맞춤형 프로그램이 제공된다.

특히 이번 ‘데브캠프’에는 네오위즈와 디스코드, 스마일게이트, 컴투스홀딩스, 크래프톤, 토스(비바리퍼블리카), 펄어비스 총 7개 기업이 협력기업으로 참가해 눈길을 끈다. 협력 기업들은 단계별 자문을 비롯해 자사 행사 초청과 교류 기회 등을 제공하고, 국내외 주요 전시회 참가 지원과 투자 검토에도 동참한다.

항편 콘진원은 참신한 아이디어를 보유한 초기 창업 기업과 예비창업자의 게임기획 역량이 향상될 수 있도록 올해 사업 구조를 전면 개편했다. 초기 기획 단계의 과제를 선제적으로 발굴해 시제품 개발까지 단계별 지원하는 것이 핵심으로, 그 첫 관문인 1단계 우수 기획 과정에서는 기업 분야 70개, 개인 분야 60개 총 130개 과제를 선정해 지원할 예정이다.

‘2026년 게임콘텐츠 제작지원 사업설명회’는 오는 24일 14시부터 광화문 CKL기업지원센터 16층 컨퍼런스룸에서 열린다. 이번 설명회에서는 ‘코리아 인디게임 데브캠프’를 포함한 2026년 콘진원 게임 분야 지원사업의 추진 방향과 세부 지원 내용, 지원 자격 및 신청 방법 등이 안내된다.

‘코리아 인디게임 데브캠프’ 참가 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 콘진원 누리집에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다.