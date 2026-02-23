충남도 농업기술원, 3단계 정밀 검증으로 ‘도지사 인증’ 최고 브랜드 선정…11일까지 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원은 다음달 11일까지 ‘제4회 충청남도 품질관리 우수 브랜드 쌀’ 공모를 진행한다고 23일 밝혔다.

충남 쌀의 대외 위상을 높이기 위해 지난 2023년부터 추진 중인 이 사업은 단순히 맛있는 쌀을 넘어 생산부터 유통까지 전과정이 엄격하게 관리되는 도내 최고의 쌀 브랜드를 발굴·육성하는 데 목적이 있다.

공모 대상은 충남 광역 브랜드인 ‘청풍명월 골드’를 비롯해 도내 각 시군을 대표하는 자체 브랜드 쌀이다.

평가는 투명성과 공정성을 확보키 위해 업체가 제출한 시료가 아닌, 도 농업기술원이 연 3회(3·7·11월)에 걸쳐 시중 마트에서 유통 중인 제품을 직접 구매해 분석하는 방식으로 진행한다.

분석 항목은 ▷완전립 비율 등 외관 품위 ▷쌀 단백질·수분 등 성분 함량 ▷토요 식미계를 활용한 취반윤기치 ▷유전자(DNA) 분석을 통한 품종 순도 등 소비자가 신뢰할 수 있는 까다로운 검증 과정을 모두 포함한다.

이후 분석 결과를 토대로 공무원·농협·농업인단체 등으로 구성된 ‘품질관리 우수 브랜드 쌀 선정위원회’의 심층 심사를 통해 최종 3점을 확정할 계획이다.

선정된 브랜드에는 연말 성과보고회에서 도지사 표창을 수여할 예정이다.

지난해에는 논산시 ‘육군병장쌀’이 영예의 대상을 차지했으며, 당진시 ‘당진해나루쌀’(최우수), 아산시 ‘아산맑은쌀’(우수)이 뒤를 이었다.

공모에 참여하고자 하는 업체나 단체는 도 농업기술원 작물경영연구과 쌀연구팀 또는 각 시군 농업기술센터를 통해 단일품종, 생산단지 50ha 이상 등 세부 응모 기준을 확인한 후 신청하면 된다.

김학헌 도 농업기술원 연구개발국장은 “충남 쌀의 경쟁력은 사계절 내내 변함없는 고품질을 유지하는 데서 나온다”며 “전국 최고의 품질을 자부하는 도내 생산 농가와 브랜드 운영 주체들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.