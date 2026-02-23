지난해 단체급식 식수 중 간편식 비중 28% 넘어 ‘멀티픽 코너’도 배치…“3년 내 품목 2배로 확대”

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대그린푸드는 지난해 단체급식 사업장 전체 식수 중 간편식 코너를 이용한 비중이 역대 최대인 28%를 기록했다고 23일 밝혔다. 지난 2022년 간편식 코너 식수 비중이 4%대였던 것을 고려하면 3년 만에 7배 가까이 늘었다.

현대그린푸드 관계자는 “혼밥 문화와 더불어 점심시간을 자유롭게 헬스, 취미 등에 활용하려는 직장인들이 많아지면서, 배식 줄을 길게 설 필요가 없는 간편식을 찾는 수요가 늘고 있다”고 말했다.

현대그린푸드는 간편식 비중 확대 배경으로 품목 수를 650종까지 확대한 점을 꼽았다. 2020년 약 1000억원을 투자해 세운 전문 식품 제조시설 ‘스마트푸드센터’가 원동력이다.

스마트푸드센터 가동 전에는 일부 단체급식 사업장에서 직접 간편식을 만드는 방식으로 운영했다. 수량과 종류는 제한적이었다. 센터 가동 이전 30종 수준이었던 간편식 품목 수는 가동 첫 해 80여 종으로 늘었고, 현재는 650종까지 확대됐다.

현대그린푸드는 ‘멀티픽 간편식 코너’를 운영하는 사업장도 늘리고 있다. 하루 10종 이상의 간편식을 제공하는 코너는 일 식수 1000식 이상인 대형 사업장을 중심으로 100여 곳까지 확대됐다. 현대그린푸드가 운영하는 전국 사업장 수의 15% 수준이다.

현대그린푸드는 간편식 라인업을 향후 3년 내 1200종 이상으로 확대할 계획이다. 샌드위치·샐러드 등을 판매하는 유명 프랜차이즈 브랜드와 협업 메뉴도 연내 선보인다.

현대그린푸드 관계자는 “간편식을 찾는 고객이 지속 늘고 있어 연내 간편식 선택 비중이 33%를 넘어, 셋 중 한 명이 간편식을 이용할 것으로 예상된다”고 말했다.