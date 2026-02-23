[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 58.2%로 4주 연속으로 올랐다는 여론조사 결과가 23일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 19∼20일 전국 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정 수행을 긍정 평가한 응답자 비율은 58.2%로, 직전 조사보다 1.7%포인트(p) 올랐다.

부정 평가는 37.2%로 직전 조사 대비 1.7%p 떨어졌다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.6%였다.

리얼미터는 “코스피 5800선 돌파 등 역대급 증시 호황과 다주택자 대출 규제 등 부동산 정상화 의지가 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다”고 했다.

정당 지지율 조사에서는 더불어민주당이 48.6%, 국민의힘이 32.6%를 기록했다.

민주당은 전주 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 3.5%p 떨어졌다.

조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.4%, 진보당은 1.4%로 각각 집계됐다. 무당층은 9.4%였다.

두 조사는 모두 무선 자동 응답 방식으로 이뤄졌고, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 응답률은 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.