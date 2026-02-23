6·7층 시작으로 전층 새 단장 구매 금액별 리워드 증정 행사

[헤럴드경제=김진 기자] 대구신세계가 개점 후 10년 만에 처음으로 대규모 전 층 리뉴얼에 돌입한다고 23일 밝혔다.

6층 스포츠 카테고리는 지난 1월 말 지포어, 타이틀리스트, 캘러워이 등 대표적인 골프 브랜드가 들어섰다. 2월 초에는 내셔널지오그래픽, 아크테릭스, 살로몬, 파타고니아 등 글로벌 스포츠 브랜드를 연달아 선보였다. 이달 13일에는 노스페이스 화이트라벨, 언더아머의 리뉴얼과 가민, 나이키 스윔이 문을 열었다. 24일에는 데상트가 새 매장을 공개한다.

7층 캐주얼·여성·잡화·슈즈 카테고리는 영스트리트·캐주얼과 영컨템포러리, 란제리, 슈즈·핸드백 등으로 꾸며진다. 쿠에른, 킨, 르무통 등 캐주얼 슈즈 브랜드도 입점한다. 영 악세서리 팝업스토어 존을 별도로 구성해 매월 새로운 악세서리 브랜드도 소개한다. 첫 오픈에는 라이프스타일 편집샵 ‘그레이맨션’이 가방, 슈즈, 키링 등 다양한 상품을 선보인다.

대구신세계는 내년까지 전 층 리뉴얼을 진행한다. 대구·경북의 랜드마크 백화점으로서의 입지를 굳히고, 연 누계 거래액 2조 달성을 위한 초석을 다진다는 계획이다.

지난 2016년 12월에 문을 연 대구신세계는 개점 1년 차인 2017년 대구 지역 백화점에서 가장 높은 매출을 올렸다. 지난 10년간 지속 성장해 대구·경북 지역뿐 아니라 전국에서 손꼽는 점포로 자리 잡았다.

리뉴얼 오픈을 기념한 혜택도 제공한다. 오는 27일부터 3월 2일까지 5대 제휴카드로 명품·패션·잡화 카테고리의 단일 브랜드에서 200만원, 300만원, 500만원, 1000만원 구매 시 7%의 리워드를 증정한다. 3월 2일까지 패션 카테고리에서 60만원 이상 구매 시 3만원의 할인을 받을 수 있는 리워드 할인쿠폰도 신세계백화점 애플리케이션에서 내려받아 사용할 수 있다.

신세계백화점 관계자는 “앞으로도 트렌드와 고객의 니즈를 반영한 매장을 선보여 대한민국 대표 백화점이 되겠다”고 말했다.