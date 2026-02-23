전 세대를 아우르는 ▲스타스테이지 ▲스타플레이존 ▲스타푸드존 ▲스타상생존 특별 운영 일평균 4551명, 총 방문객 18,204명, 스타푸드존 매출 2956만 원 기록 지난 추석 수치 훌쩍 넘어서

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 설 명절을 맞아 실내 테마파크로 단장한 ‘동작스타파크’를 연휴 기간 동안 성황리에 운영했다고 밝혔다.

구는 청사 지하1층을 ▲스타스테이지 ▲스타플레이존 ▲스타푸드존 ▲스타상생존으로 조성하고, 설 당일을 제외한 4일간 특별 운영했다.

동작스타파크는 연휴 첫날부터 인산인해를 이뤘다. 주로 가족 단위의 방문객들이 윷놀이, 제기차기 등 전통놀이와 떡메치기, 달고나 만들기 등 다양한 체험 프로그램에 참여하고, 버블쇼와 마술쇼 등 문화공연을 즐겼다.

특히 사전 예약을 통해 진행한 ‘두바이쫀득쿠키만들기’ 오픈 클래스에는 300명의 주민이 참여해 큰 호응을 이끌어냈다.

방문 및 이용자 규모에서도 동작스타파크의 열기를 확인할 수 있다.

설 연휴 4일간 일평균 4,551명, 총 18,204명이 방문했으며, 이는 지난해 추석 연휴 당시 일평균 방문객 2,508명, 총 방문객 15,052명을 훌쩍 뛰어넘는 수치다.

스타푸드존에는 푸른청과, 방배중앙떡집 등 관내 소상공인 8개 업체가 참가해 과일, 떡, 부침개 등 다양한 명절 음식을 판매했다.

스타푸드존 매출은 2,956만 원으로, 지난해 1,039만4천 원 대비 약 3배 가까이 증가했다. 이는 지역 경제 상권 활성화에도 도움이 된 것으로 보인다.

구는 개장에 앞서 배상책임보험에 가입하고 안전요원을 배치하는 등 안전관리와 질서 유지에 만전을 기울였으며, 그 결과 연휴 기간 동안 각종 프로그램을 원활히 운영할 수 있었다.

이번 동작스타파크는 보여주기식 구성이 아닌, 아이들부터 어르신까지 전 세대가 직접 참여하고 체험할 수 있는 내실 있는 콘텐츠를 마련했다는 점에서 높은 주민 만족도를 이끌어낸 것으로 평가된다.

동작스타파크 스타플레이존은 설 연휴 이후에도 지속 운영한다. 구는 모래놀이터 일일 정비 및 정기 소독을 실시하고, 아트리움홀 프로그램 개발과 ‘동작스타 1호기’ 이벤트 기획 등 추가 활성화 방안도 검토할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “설 연휴 기간 동안 많은 주민들께서 동작스타파크를 찾아 세대가 함께 어울리는 따뜻한 명절을 보내셨다”라며, “앞으로도 주민들이 구청을 보다 친근한 공간으로 느끼고 자연스럽게 찾을 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다”라고 말했다.