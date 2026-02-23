금천 청소년 뮤지컬 프로젝트 ‘영웅’…관내외 중‧고등학생 26명 배우로 참여 항일 독립 영웅 안중근 의사의 삶과 동지들의 숭고한 사명 주제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 금천 청소년 뮤지컬 프로젝트 ‘영웅’이 오는 28일 금나래아트홀 대공연장에서 개최된다고 밝혔다.

금천 청소년 뮤지컬 프로젝트 공연은 2012년 레미제라블 공연을 시작으로 올해로 12년째를 맞이했다. 구는 청소년들이 뮤지컬을 통해 협력과 소통을 배우고, 예술적 감각을 키울 수 있도록 뮤지컬 프로젝트를 운영하고 있다. 지난 10년간 수많은 청소년들이 뮤지컬 무대에 올라 열띤 공연을 펼쳤다.

올해는 지난해에 이어 청소년 뮤지컬 영웅이 공연될 예정이다. 뮤지컬 영웅은 의군 참모 중장 안중근 의사와 동지들의 독립 의지와 숭고한 사명을 주제로 하고 있다. 아름다운 뮤지컬 넘버와 다채로운 앙상블 연기로 꾸준히 사랑받아 온 작품이다.

구는 이번 공연을 위해 지난해 10월 오디션으로 선발된 관내외 중·고등학생 26명이 열정과 노력을 기울였다고 밝혔다. 실제로 배우로 선발된 이들은 3개월 동안 연기, 노래, 안무 등 총 200시간 이상의 연습기간을 거쳐 공연을 선보이게 됐다.

이와 관련 뮤지컬은 노래와 춤, 연기가 결합된 종합예술인 만큼 다양한 사람들이 모여 함께 협력하는 과정에서 배려와 소통을 배웠다고 구는 설명했다.

또 땀 흘려 연습하는 과정을 거쳐 무대에서 많은 사람들에게 박수를 통해 격려를 받는 경험은 청소년들의 자존감을 향상시키고 정서적으로 성장할 수 있는 기회를 제공한다고 구는 덧붙였다.

공연은 28일 오후 1시와 5시 2회에 걸쳐 개최된다. 공연 관람을 위해서는 공연 전 QR코드를 통해 미리 예약한 후 금나래아트홀에서 좌석을 안내받으면 된다. 전석 무료다.

유성훈 금천구청장은 “청소년들이 방학 기간 많은 열정과 노력을 쏟아 무대를 준비한 만큼 주민들에게 큰 감동을 보여줄 것으로 기대한다”며 “우리 구의 미래 예술 인재들의 지속적인 예술 활동을 위해 창작을 포함한 예술 콘텐츠들을 지속적으로 발굴해 서남권 문화도시로서의 위상을 당당히 높여나가겠다”고 밝혔다.