전국 성인남녀 857명 대상 설문조사 결과 발표 WHO 권장량 1.5ℓ…86%가 물 섭취 부족

[헤럴드경제=김광우 기자] 우리나라 국민 86%가 세계보건기구(WHO) 권장량을 밑도는 하루 1.5리터(ℓ) 이하의 수분 섭취를 하는 것으로 나타났다.

19일 친환경 필터 정수기 브랜드 브리타는 지난 1월 26일부터 29일까지 전국 성인 남녀 857명을 대상으로 실시한 ‘2026 건강지능(HQ) 및 물 섭취 인식’ 설문조사 결과를 발표했다.

본 조사는 ‘트렌드 코리아 2026’의 주요 키워드인 ‘건강지능(Health Quotient, HQ)’ 개념을 바탕으로, 현대인의 물 섭취 행태를 점검하고 보다 건강한 웰니스 라이프스타일을 제안하기 위해 기획됐다. ‘건강지능’이란 자신의 건강 상태를 정확히 파악하고, 올바른 정보를 선별해 주도적으로 건강을 관리하는 실천 역량을 의미한다.

조사 결과, 응답자의 절반 이상이 건강지능 개념을 ‘처음 들어본다’(50.8%)고 답하며, 아직 대중에게 건강지능 개념은 생소한 것으로 나타났다. 반면, 건강의 기본 요소인 ‘수분 섭취’의 중요성에 대해서는 95.3%가 ‘중요하다’(매우 중요하다 56.9%, 중요한 편이다 38.4%)고 답해, 건강 및 수분 관리에 대한 관심은 이미 높게 형성돼 있었다.

물을 마시려고 하는 이유(복수 응답)로는 ‘건강 관리’가 68.1%로 선두를 보였다. ‘갈증 해소’는 56.1%로 뒤를 이었다. 이는 소비자들이 물 마시는 행위를 단순한 생리적 필요를 넘어, 자기 관리 ‘웰니스 루틴’의 일부로 받아들이고 있음을 보여준다.

물을 마실 때 ‘자신을 돌보고 있다’고 느끼는 순간으로는 ‘하루를 시작하거나 마무리할 때’(35.2%)와 ‘바쁜 일상에서 잠시 멈춰 물을 마실 때’(29.5%)가 많이 언급됐다. 물을 마신 후 가장 먼저 느끼는 변화로는 ‘기분 안정’(35.1%)이 가장 높게 나타났다.

그러나 그에 비해 실천이 따르지 못하는 인식과 행동의 불일치가 뚜렷하게 나타났다. 하루 평균 음용량을 묻는 말에 응답자의 절반을 훌쩍 넘는 86.6%가 ‘1.5ℓ 이하’라고 답해, 세계보건기구(WHO) 권장량(1.5~2ℓ)에 크게 미치지 못했다.

한편 물을 자주 마시지 못하는 이유로는 ‘습관 부족/잊어버림’이 57.9%로 가장 높은 비중을 차지했다. 음용을 늘리기 위해 실천하는 방식으로는 ‘기록 없이 의식적으로 마신다’는 응답이 70.1%로 나타났다.

이와 함께 물 선택 기준에서도 소비자들의 기준은 더욱 엄격해지고 있었다. 물 선택 시 가장 중요한 요소로는 ‘믿을 수 있는 수질’(73.3%)이 주요 요인으로 나타났다. 또 물과 관련해 가장 우려되는 요소로는 ‘불순물·미세플라스틱’이 60.6%로 나타나, 안전하고 신뢰할 수 있는 물에 대한 요구가 매우 높은 것으로 확인됐다.

한편 60년 역사의 독일 정수 기술력으로 알려진 브리타는 교체형 필터 구조와 4단계 필터링 기술을 통해 염소, 중금속 등 수돗물 속 불순물 저감을 지원한다. 아울러 대표 제품인 저그형 정수기 외에도, 이동 중에도 간편하게 사용할 수 있는 라크 정수 필터 텀블러부터 가정에서 사용하는 큐브 온·정수기까지, 쉽게 깨끗한 물을 마실 수 있는 정수 설루션을 통해 보다 더 건강한 라이프스타일 제시한다.

지난달에는 디자인 완성도와 사용 편의성을 강화한 신제품 저그형 정수기 ‘스타일 에센셜’을 출시하며, 합리적인 가격대까지 고려한 생활 밀착형 정수기 라인업을 확장한 바 있다.

최선영 브리타 코리아 상무는 “건강지능은 수분 섭취처럼 가장 기본적인 습관에서 시작한다”며 “브리타는 누구나 일상에서 쉽고 편리하게 수분 섭취를 이어갈 수 있도록 다양한 라이프스타일을 고려한 설루션을 지원해 나가겠다”고 말했다.