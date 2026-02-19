지난해 1만8200명 이용 올해 설 연휴 2월 예약 2000명 돌파 기내 최대 6마리 동반 가능 국내선 요금 2만5000원

[헤럴드경제=정경수 기자] 제주항공의 반려동물 동반 탑승객이 명절과 휴가철에 크게 늘어나는 것으로 나타났다.

제주항공은 지난해 반려동물 동반 탑승객이 1만8200여명으로 집계됐다고 19일 밝혔다. 설·추석 등 명절 연휴와 8월 여름 휴가철에는 월평균 1500여명 대비 최대 26.6% 증가한 1900여명이 이용한 것으로 분석됐다.

올해 2월 설 연휴 기간에도 증가세가 이어지고 있다. 19일 기준 2월 반려동물 동반 예약자는 2000여 명으로 이미 월평균을 웃돌았다. 명절 연휴가 본격적으로 시작된 지난 14일에는 하루 이용객이 120명을 넘었다.

제주항공은 반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫팸족(Pet+Family)’ 증가로 명절과 휴가를 함께 보내려는 수요가 늘어난 것으로 보고 있다.

기내 반려동물 동반은 최대 6마리까지 가능하며, 무게는 운송 용기(케이지)를 포함해 9㎏ 이하로 제한된다. 전용 좌석이 지정된다. 운송 요금은 국내선 2만5000원, 국제선은 구간에 따라 7만~10만원이다.

성수기에는 동반 탑승 수요가 많아 항공권 예약과 동시에 반려동물 운송을 신청하는 것이 권장된다. 항공권 구매 시 신청하지 못한 경우 국내선은 출발 24시간 전까지 홈페이지 또는 고객센터를 통해 신청할 수 있으며, 국제선은 고객센터를 통해 접수해야 한다.

해외여행 시에는 국가별 검역 규정이 달라 필요 서류와 예방접종 요건을 사전에 확인해야 한다. 자세한 사항은 농림축산검역본부 홈페이지 및 ‘국가별 반려동물 검역 안내서’에서 확인 가능하다.

제주항공 관계자는 “펫 멤버십을 이용하면 반려동물 연간 동반 탑승이 무제한으로 가능하고 위탁 수하물 5㎏ 추가 혜택도 제공된다”고 설명했다.