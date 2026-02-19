“개학∙개강 시즌 맞춰 활동성·착용감에 집중”

[헤럴드경제=김진 기자] 이랜드월드가 전개하는 후아유는 ‘Urban Rhythm(어반 리듬·사진)’ 캠페인의 두 번째 드롭을 공개했다고 19일 밝혔다.

‘Urban Rhythm’은 도시 일상을 고려한 데일리 아우터와 이너 상품으로 구성했다. 지난 1월 28일 선보인 첫 드롭은 경량 패딩 중심으로 긍정적인 반응을 얻었다. 두 번째 드롭은 개학·개강 시즌을 맞아 패딩 이너로 활용하기 적합한 두께감과 실루엣에 초점을 맞췄다.

대표 상품은 시그니처 후드집업과 패치 크롭 후드집업이다. ‘시그니처 후드집업’은 가벼운 소재감과 어깨선을 여유 있게 떨어뜨린 루즈핏을 적용해 패딩과 코디하기 좋다. 2WAY 지퍼 디테일로 다양한 스타일링이 가능하다.

‘패치 크롭 후드집업’은 시그니처 후드집업과 동일한 소재를 사용했다. 레이어드에 용이한 세미 크롭핏으로 구성했다. 4가지 컬러웨이와 컬러별로 차별화한 그래픽을 적용했다.

이랜드 후아유 관계자는 “두 번째 드롭에서는 개학·개강 시즌 패딩과 함께 입기 좋고, 초봄까지 활용할 수 있는 후드집업 라인업을 만날 수 있을 것”이라고 말했다.