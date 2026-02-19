오는 3월 13일까지, 주민참여예산제에 관심 있는 관악구 주민 40여 명 모집 지역의 불편사항ㆍ숙원사업 해소 및 주민 편익 증진을 위한 다양한 활동 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 주민의 폭넓은 참여를 통해 소통과 협치를 강화하고자 올해도 ‘주민참여예산제’를 본격적으로 운영한다.

구는 예산 편성 과정에 주민 참여를 보장하고 예산 운영의 투명성을 확보하기 위해 ‘관악구 주민참여예산위원회’와 ‘동 주민참여예산회의’를 구성해 운영 중이다.

이는 주민이 직접 지역 의제를 발굴하고 자치역량을 발휘함으로써 실질적인 재정민주주의를 구현하고 민관협치를 공고히 하는 데 목적이 있다.

이에 따라 구는 주민참여예산제를 새롭게 이끌어갈 ‘제12기 관악구 주민참여예산위원회’ 위원을 오는 3월 13일까지 모집한다. 이번 제12기 위원회에서는 약 40명의 신규 위원을 선발할 계획이다.

위원의 임기는 2년이며 1회에 한해 연임이 가능하다. 위원으로 선정되면 ▲예산 편성을 위한 효율적인 주민 의견 수렴 ▲주민 의견의 조정·제출·평가 등 사후관리 ▲주민 대상 교육 및 홍보 등 구정의 주인으로서 다각적인 활동에 참여하게 된다.

신청 자격은 관악구 거주자 또는 관악구 생활권자로서 ‘주민참여 예산학교’를 수료한 사람이다. 단, 신청 인원이 모집 인원을 초과할 경우 ▲성별 ▲연령별 ▲지역별 비율을 고려해 최종 선발한다.

구는 최종 선발자들을 대상으로 오는 3월 31일에 제12기 주민참여예산위원회 위촉식 및 정기회의를 개최할 계획이다.

아직 예산학교를 수료하지 못한 주민은 선 신청 후 교육 이수 절차를 거치면 된다. 구는 3월 모집 마감 직후 미수료 신청자를 위한 예산학교 강좌를 운영할 예정이다.

참여를 희망하는 주민은 ▲관악구 홈페이지(온라인관악청→주민참여예산→주민참여예산기구→위원 활동 참여 신청) ▲관악구청 6층 자치행정과로 방문 또는 우편 ▲이메일 ▲팩스의 방법으로 신청하면 된다.

이와 함께 구는 주민의 예산 역량을 높이기 위해 ‘주민참여 예산학교’를 상시 운영하고 있다. 특히 지역 내 8인 이상의 소규모 단체나 모임이 신청하면, 직접 찾아가는 교육 서비스를 연중 상시 제공한다.

교육 과정은 ▲주민참여예산제의 이해 ▲우수 사례 공유 ▲사업 제안서 작성 실습 등 실무 중심의 프로그램으로 구성되었다.

박준희 구청장은 “올해 주민참여예산으로 실행되는 사업은 총 29개, 14억400만 원 규모이며, 소통과 협치를 중시하는 구정 철학에 따라 내년도 주민참여예산사업 추진을 위한 예산 규모를 18억 원으로 확정했다”며 “구민의 행복을 위해 위원회에서 열정적으로 활동해 줄 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

자세한 사항은 관악구청 홈페이지(고시공고→제12기 관악구 주민참여예산위원회 위원 모집)를 참고하거나 관악구 자치행정과 지역협치팀으로 문의하면 된다.