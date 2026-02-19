동 주무팀장 ‘부동장’ 직무호칭 부여.. 단, 직위 신설 아닌 내부 호칭 무보직 6급 공무원 ‘부팀장’ 대외직명 지정 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 동(洞) 주무팀장과 전 부서(동) 무보직 6급 공무원을 대상으로 ‘부동장’ 직무호칭과 ‘부팀장’ 대외직명을 부여하는 제도를 도입했다.

이번 제도는 동 행정의 실무를 총괄하는 주무팀장의 직무 권한과 지위를 명확히 하고, 보직이 없는 6급 공무원에게 직급에 걸맞은 역할과 책임을 부여함으로써 조직의 책임을 강화하기 위해 마련됐다.

먼저 구는 지난 2월 2일부터 동주민센터 주무팀장(행정지원팀장)에게 ‘부동장’ 직무호칭을 부여했다.

‘부동장’은 법정 직위 신설이나 별도 보직이 아닌 내부 통용 호칭으로, 동장 사고·부재 시 직무대리 권한이 있는 주무팀장의 역할과 권한을 보다 분명히 하기 위한 취지다.

다만 구 내부에서만 통용되는 호칭인 만큼, 공식 문서나 대외행사에서는 기존 직위명을 그대로 사용하며, 외부에 직위가 신설된 것으로 오인되지 않도록 유의해 운영할 방침이다.

아울러 구는 본청·보건소·동 소속 무보직 6급 공무원을 대상으로 ‘부팀장’ 대외직명을 지정할 계획이다.

이는 서울특별시 마포구 실무공무원 대외직명제 운영 규정 개정을 통해 시행될 예정이며, ‘부동장’과는 달리 내부 기안문과 시행문, 명함 등 규정에서 정하는 범위 내에서 대외적으로 호칭이 필요한 경우 사용할 수 있다.

구는 그간 직위명이 없는 6급 이하의 직원에게 일괄적으로 적용해온 ‘주무관’ 대외직명 운영 현황을 개선해, 무보직 6급의 역할과 책임을 보다 명확히 하고 직원 사기를 진작한다는 방침이다.

박강수 마포구청장은 “이번 직무호칭 및 대외직명 운영은 직위 신설이 아닌, 직원의 역할을 보다 명확히 하고 책임행정을 강화하기 위한 제도적 장치”라며 “이를 바탕으로 구민에게 더욱 신뢰받는 행정을 구현하겠다”고 말했다.