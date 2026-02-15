[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 불혹의 앤서니 김(미국)이 LIV 골프 애들레이드(총상금 3천만 달러)에서 기적같은 역전 우승을 일궈냈다.

앤서니 김은 16일(한국시간) 호주 애들레이드의 그레인지 골프클럽(파72·7111야드)에서 열린 대회 최종일 경기에서 보기 없이 버디만 9개를 잡아 9언더파 63타를 기록했다. 최종 합계 23언더파 265타를 적어낸 앤서니 김은 2위인 존 람(스페인)을 2타 차로 따돌렸다. 개인전 우승상금은 400만 달러(약 57억 8천만원).

앤서니 김은 챔피언 퍼트를 마친 후 그린으로 뛰어 들어온 딸, 아내와 뜨거운 포옹했으며 더스틴 존슨 등 팀 동료인 4에이시스 골프클럽 멤버들은 샴페인 세례를 퍼부으며 축하했다. 앤서니 김은 방송 인터뷰를 통해 ““내가 다시 골프채를 잡고, 오늘 이 자리에 설 수 있었던 유일한 이유는 아내와 딸이다. 그들이 없었다면 나는 여전히 어둠 속에 있었을 것”이라고 말했다.

공동 선두인 존 람(스페인), 브라이슨 디섐보(미국)에 5타 차로 뒤진 단독 3위로 최종라운드에 나선 앤서니 김은 더 이상 들러리가 아니었다. ‘슈퍼스타들의 격돌’이란 근사한 타이틀이 붙었지만 정작 주인공은 40세의 앤서니 김이었다. 18홀을 치르면서 거리 열세를 컴퓨터 샷으로 극복했으며 그린에선 어려운 퍼트를 쏙쏙 집어넣으며 진정한 승자가 됐다.

앤서니 김이 챔피언 조에 편성된 건 무려 14년 4개월 만이었다. 지난 2011년 10월 30일 상하이 마스터스에서 로리 매킬로이와 연장 접전을 벌였을 때가 마지막이었다. 앤서니 김의 마지막 우승은 15년 10개월 전이다. 2010년 4월 4일 PGA 투어 셸 휴스턴 오픈 우승 당시 챔피언 조로 나서 투어 통산 3승을 달성했다.

앤서니 김은 많은 파4 홀에서 아이언 티샷을 했다. 심할 경우 같은 조에서 경기한 람, 디섐보에 비해 티샷에서 40~50야드가 덜 나갔지만 흔들리지 않고 페어웨이를 지키는 전략을 고수했다. 결과적으로 이는 필승 전략으로 작용했다.

12~15번 홀에서 나온 4홀 연속 버디가 결정적이었다. 선두 람을 2타 차로 추격하며 맞은 12번 홀(파3)에서 앤서니 김은 5m 거리의 까다로운 버디 퍼트를 집어넣어 공동 선두에 오른 후 포효했다. 이어진 13번 홀(파5)에선 2.5m 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 선두에 올랐으며 14번 홀(파4)에선 5m 거리의 만만찮은 버디 퍼트를 집어넣어 2타 차 선두로 올라섰다.

뜨거운 상승세를 탄 앤서니 김은 15번 홀(파4)에서도 4.5m 버디를 추가하며 3타 차 선두로 달아났다. 우승 경쟁을 하던 람은 15번 홀까지 버디와 보기 1개 씩을 주고받으며 제자리 걸음을 했고 앤서니 김의 격정적인 버디 세리머니를 침묵 속에 지켜봐야 했다. 앤서니 김은 람의 16번 홀 버디로 2타 차로 추격당했으나 17번 홀(파4)에서 4m 내리막 버디로 다시 격차를 늘렸다.

앤서니 김은 이번 우승으로 향후 LIV 골프의 흥행을 책임질 당당한 흥행카드가 됐다. 경쟁한 동료 선수들은 18번 홀 그린 주변에서 앤서니 김의 부활을 지켜보며 뜨거운 존경의 박수를 보냈다. 12년의 공백에도 불구하고 그를 영입한 ‘백상어’ 그렉 노먼의 혜안이 새삼 빛을 발하게 됐다. 앤서니 김은 자신의 진가를 알아봐 준 그렉 노먼에게 감사의 인사를 전했다.

굴곡이 심한 삶을 살아온 앤서니 김의 말은 어록이 됐다. 앤서니 김은 “LIV 골프에 처음 왔을 때와 지금의 목표는 같다. 매일 1%씩 더 나아지는 것, 맑은 정신을 유지하는 것, 그리고 가족과 즐거운 시간을 보내는 것”이라고 밝혔다. 그리고 “지금도 코스에서 12개의 클럽을 다 부러뜨리고 싶을 때도 있다. 하지만 오직 다음 샷에만 집중하며 평정심을 유지하려 노력한다“고 했다.

앤서니 김은 가족에 대한 애정이 부활의 원동력이 됐음을 강조했다. 앤서니 김은 “아빠가 되기 전까지는 자존감이라는 게 없었다. 이제는 가족을 돌보고 딸에게 최고의 롤모델이 되어야 한다는 책임감이 있다. 그것이 매일 아침 나를 움직이게 하는 목적”이라고 강조했다. 앤서니 김은 삶에 대한 감사의 마음도 표현했다. 그는 ”멋진 가족이 있고 내가 살아있다는 사실 자체가 축복이다. 정말 최고다“라고 말했다.

안병훈은 마지막 날 1타를 줄여 최종 합계 10언더파로 공동 24위를 기록했다. 김민규는 2타를 줄여 최종 합계 7언더파로 대니 리(뉴질랜드)와 함께 공동 32위에 자리했다. 송영한은 최종 합계 4언더파로 공동 44위다. 코리안 골프클럽은 최종 합계 28언더파로 단체전 8위를 기록했다.