[헤럴드경제 = 서병기선임기자]걸그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 핑크 플로이드의 명곡 ‘Wish You Were Here(위시 유 워 히얼)’ 커버곡을 의뢰하고, 결과물이 피프티피프티의 공식 유튜브 채널뿐만 아니라 핑크 플로이드 SNS에도 게시되며 더 큰 화제가 됐다.

핑크 플로이드가 누군가? 1960~90년대 전성기를 보낸 영국의 전설적인 록밴드다. 롤링 스톤스, 레드 제플린, 라디오헤드 등과 함께 음악신에 엄청난 영향을 끼친 아티스트이기도 하다.

어떤 밴드보다 활동기간이 길었던 핑크 플로이드는 지금은 고인이 된 시드 배럿이 주축이었던 초기는 사이키델릭 록 성향이 강했지만, 중후기로 넘어오면서 로저 워터스가 리더가 된 후에는 프로그레시브 록이나 아트 록 색채가 강해진다.

핑크 플로이드 멤버들은 고학력이다. 가사는 사회고발적이고 철학적인 내용을 담고 전위적인 색채까지 보인다. 당시 이들 음악을 모른다고 하면 무식하다는 소리를 들을 것 같았다. 이들 음악은 소외나 광기, 혹은 외로움과 결핍을 다뤘다.

필자가 대학시절 한때 락카페에서 거의 매일 들었던 ‘Another Brick in the Wall, Pt. 2’(1979년)는 실험적이고 전위적이며 세련되기까지 한 프로그레시브 록의 결정체였다.

길모어와 워터스가 부르는 가사에는 “We don‘t need no education(우리는 교육 같은 건 필요 없어)/We don’t need no thought control(우리는 생각의 통제도 바라지 않아)/No dark sarcasm in the classroom(교실 안에서 비꼬는 말도 듣고싶지 않아) Teacher, leave them kids alone(선생, 아이들을 좀 내버려 둬)~/All in all it‘s just another brick in the wall(이것도 결국 벽 속의 또다른 벽돌일 뿐) All in all you’re just another brick in the wall(당신 또한 결국 벽 속의 또다른 벽돌일 뿐)이라며 자신의 생각을 적고, 후렴의 “We don‘t need no education~” 파트는 아예 이슬링턴 그린 학교 합창단이 부르게 한다. 이 노래가 실린 음반 ‘The Wall’은 약 3000만장이 팔렸다.

서태지와 아이들도 ‘교실 이데아’(2007)에서 “됐어 됐어 됐어 됐어/이제 그런 가르침은 됐어”라며 전국 구백만의 아이들의 머리 속에 모두 똑같은 것만 집어넣는 교실교육을 부정한 바 있다.

로저 워터스와 데이비드 길모어가 함께 작곡한 1975년작 명곡 ‘Wish You Were Here’는 부재로 인한 소외감이 담겼다. 이 곡은 좁게는 초기 리더인 시드 배릿을 기리는 노래이고, 넓게는 ‘좀 더 보편적인 것들에 대한 부재’ 현상을 표현했다고 할 수 있다. 현란하지 않으면서 확실하게 다가오는 기타 소리와 보컬의 목소리는 감성을 진하게 길어올린다. 이 노래는 음반명이기도 한데, 약 2,000만장의 판매고를 올렸다.

피프티피프티 제작사가 핑크 플로이드측의 연락을 받고 50년 된 노래의 기념 커버를 의뢰받은 자체가 K-팝 위상이 올라갔다는 사실을 증명한다. 더구나 락밴드가 아니고 걸그룹에게 부탁한 거다. 단순히 그룹명 피프티피프티가 ‘50’이어서 그런 건 아니다. 이들의 실력을 믿지 않고서는 불가능한 일이다.

이는 피프티피프티가 히트시킨 ‘큐피드’(2023)의 엄청난 성과에 있다. 당시 ‘큐피드’는 빌보드 차트 25주 연속, 영국 오피셜 차트 22주 연속 차트 상위권에 랭크돼 있었다. 그래도 핑크 플로이드가 이런 차트 상위권에 있는 많은 아티스트들에게 전화를 한 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 유일하게 피프티피프티 한 팀만 딱골라 커버를 의뢰한 것이다. 이건 또 한번 우리를 놀라게 했다.

물론 중계자는 있었다. 싸이의 ‘강남스타일’도 미국에서 유통되기 쉽게 하기 위해 스쿠터 브라운이라는 디지털 전문 매니저를 활용했다. 피프티피프티의 경우는 이들의 국제 유통을 담당하는 소니뮤직이었다.

피프티피프티는 핑크 플로이드의 ‘Wish You Were Here’ 발매 50주년을 기념하는 헌정 프로젝트에 참여해 ‘Wish You Were Here’를 자신들만의 색깔로 재해석했다.

하지만 화려한 기교나 파격적인 재해석보다는 원곡의 감성을 진정성 있게 전달하는 데 무게를 두어 원곡이 가진 울림 속에 차분하고 섬세한 감성으로 자연스럽게 녹여냈다.

대화하듯 가사를 주고받는 파트를 새롭게 구성해 선보인 피프티피프티는 원곡에는 없는 파트지만 이 노래가 품은 ‘그리움’이라는 정서를 서로 위로하듯 풀어낸 점에서 가장 애착이 가는 포인트로 꼽았다.

“What have we found?(우리가 찾아낸 것은 무엇일까?)/The same old fears(낯익은 그 두려움뿐이야)/Wish you were here(네가 여기에 있기를 바라)”

피프티피프티 멤버들도 작업을 의뢰받았을 때 문샤넬을 제외하고는 이 곡을 아는 사람이 없었다고 한다. 문샤넬도 아버지가 얘기해줘 알았다고 한다.

연습을 하면서 2~3차례 편곡 수정이 있었다. 노래가 길기로 소문난 이 프로그레시브 락 음악의 5분 34초 분량을 3분 23초로 줄였다.

동부이촌동 철길 너머 한강 다리 사이에서 14시간 동안 뮤직비디오도 찍었다. 낡은 소파와 콘트라베이스 등의 소품들도 갖다 놓았다. 모두를 놀라게 한 케이팝 최초의 협업이 완성된 순간이었다.

‘가문의 영광’(?)이라 이름지을만한 이번 프로젝트에서 감회가 남달랐던 전홍준 대표는 “핑크 플로이드의 음악에서 받은 감동이 한국 대중음악을 기획할 때 큰 영감이 되어왔습니다. 그들과 피프티피프티가 한 무대에서 연결된다는 것에 진심 어린 감사와 깊은 영광을 보냅니다”라는 가슴 뭉클한 소감을 전했다.