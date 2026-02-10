[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인도시공사(사장 신경철) 남사스포츠센터는 겨울방학을 맞아 지역 청소년을 대상으로 운영한 ‘청소년 건강헬스’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

청소년 건강헬스는 한국청소년활동진흥원의 청소년수련활동 인증을 받은 공식 프로그램으로, 처인구 남사읍 일대 중·고등학생 총 24명이 참여해 올바른 운동 방법을 배우고 건강한 체력 관리 습관을 형성하는 시간을 가졌다.

프로그램은 ▷신체 밸런스 및 자세 교정 운동 ▷서킷 트레이닝을 통한 유산소 운동 ▷부상 예방 교육 등 인증 기준에 부합하는 과정으로 구성됐다. 특히 청소년 지도 전문 체육 강사가 직접 운영하며, 청소년의 체력 수준과 성장 단계를 고려한 안전하고 체계적인 지도를 통해 교육 효과를 높였다.

이번 프로그램은 최근 학업 부담과 디지털 기기 사용 증가 등으로 인해 청소년들의 신체 활동량이 현저히 줄어들고 있는 사회적 분위기 속에서, 성장기 청소년들에게 꼭 필요한 체력 관리 기회를 제공하여 더욱 큰 효과를 거두었다.

신경철 사장은 “신체활동이 부족하기 쉬운 요즘, 이번 청소년 건강헬스 프로그램이 청소년들이 올바른 운동 방법을 익히고 건강한 운동 습관을 형성하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 지역 청소년의 성장과 건강을 지원하는 공익 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 남사스포츠센터는 올 여름방학 기간에도 해당 인증 프로그램을 이어갈 계획이며, 공공체육시설로서 지역사회 건강 증진과 ESG 경영 실천에 지속적으로 기여해 나갈 방침이다.