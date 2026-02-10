2월 21일 구청 2층 다목적강당, 중7개교·고1개교 참여…졸업생 등 기증한 교복 정비해 2천원~3천원에 판매

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 새학기를 앞두고 학부모의 교복 구매 부담을 덜기 위해 2월 21일 오전 10시부터 오후 2시까지 구청2층 다목적강당에서 ‘2026년 교복나눔장터’를 개최한다.

‘교복나눔장터’는 졸업생 등이 기증한 교복을 세탁·정비해 다시 판매하는 방식으로 운영된다.

이번 교복나눔장터에는 경희중, 경희여중, 대광중, 동대부중, 휘경중, 숭인중, 전일중, 경희고 등 동대문구 중·고등학교 8개교(중 7개교, 고 1개교)가 참여한다.

판매 물품은 자켓·바지·스커트·와이셔츠 등이며, 자켓은 3,000원 그 외 품목은 2,000원이다. 더 많은 학생·학부모에게 구매 기회를 제공하기 위해 1인 당 품목별 구매 수량을 제한한다.

이날 교복 판매로 발생한 수익금은 지정기탁 및 관련 절차를 거쳐 3~4월 중 동대문구 장학기금으로 기탁돼 지역 학생들을 위한 장학사업에 활용된다.

또, 구는 교복나눔 참여학교에 2026년 구정협력 인센티브(교육경비보조금)도 지원할 계획이다.

구는 2013년부터 꾸준히 행사를 추진하여 교복을 ‘버리는 물건’이 아니라 ‘다시 쓰는 자원’으로 인식하는 순환 문화를 확산하며 탄소중립 실천에 앞장서고 있다.

지난해 진행된 행사에서는 교복 875점을 기증받아 총 613점을 판매하여 약 128만 원의 수익금이 조성됐다.