[헤럴드경제=이명수 기자] 정치자금법 위반 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 최근 더불어민주당 의원들에게 “숨거나 피하지 않고 책임을 다하겠다”는 내용의 친전을 보낸 것으로 확인됐다. 강 의원은 공천헌금 의혹이 불거진 이후인 지난달 1일 탈당했다.

10일 뉴시스에 따르면, 강 의원은 이날 민주당 의원들에게 친전을 보내 “이런 일로 의원께 심려를 끼쳐 드린 점, 머리 숙여 사죄드린다. 모든 것이 저의 부덕이고 불찰”이라고 사과했다.

이어 “변명처럼 보일까 걱정되지만, 적어도 선배·동료 의원님들께는 일의 자초지종을 설명드리는 것이 최소한의 도리일 것 같아 서신을 올린다”며 “또한 보도를 통해 세상에 알려진 것과는 다른 점들도 말씀 올리고 바로잡고자 한다”고 했다.

그녀는 “1억원은 제 정치 생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다. 저는 거창한 목표를 가지고 정치를 시작한 것이 아니다”라며 “‘발달장애가 있는 내 새끼보다 하루라도 더 오래 살아야지’ 하지 않아도 되는 그런 세상을 만들어 보고 싶었다”고 했다.

2022년 서울시당 공천관리위원 시절 자신의 보좌관이 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았다는 의혹에 대해서는 “그날 의례적인 선물로 받은 쇼핑백은 저 혼자 있는 집의 창고방에 받은 그대로 보관됐다. 제가 평소 물건을 두고서 잊어버리는 무심한 습관에 그 선물도 잊혀졌다”고 했다.

강 의원은 “보좌관을 통해 김경에게 1억원을 반환하려고 여러 번 시도했지만 쉽지 않았다”며 “결국 제가 직접 김경을 만나 1억원을 반환했다”고 밝혔다.

공천헌금으로 전세 자금을 마련했다는 의혹을 두고도 “전혀 사실이 아니다”라고 말했다. 그는 “2022년 3월 10일 시아버님께서 돌아가셨고, 저와 변호사인 남편 앞으로 제법 많은 부의금이 들어와 그것으로 전세금을 충당했을 뿐”이라고 했다.

쪼개기 후원 의혹과 관련해서는 “2022년 10월경 후원계좌에 5백만원씩의 고액이 몰려 보좌진을 통해 확인해 보니 후원자들이 김경의 추천으로 후원하게 됐다고 했다”며 “합계 8200만원을 모두 반환했다”고 했다. 이어 “2023년 12월경에도 그와 같은 일이 있어서 5000만원을 모두 반환했다”고 부연했다.

아울러 그녀는 “억울하다고 말씀드리지 않겠다. 더 조심했어야 했고, 더 엄격했어야 했다”며 “그 감각이 무뎌진 것, 그 경계가 느슨했던 것, 오롯이 제가 짊어져야 할 몫이고 책임이다. 숨거나 피하지 않고 그 책임을 다하겠다”고 적었다.

한편 서울중앙지검은 전날(9일) 강선우 의원과 김경 전 시의원에 대해 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 배임수재(강선우)·배임증재(김경) 혐의로 사전 구속영장을 청구했다.

현직 의원인 강 의원은 불체포 특권이 있어 국회에서 체포동의안이 가결돼야 구속영장 실질심사를 받는다. 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반의 찬성을 받아야 의결이 가능하다.