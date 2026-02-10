부산시, ‘청년의 물음에 정책으로 답하다’ 올 청년정책 발표 일자리, 주거·문화, 정책 참여 등 104개 사업에 4622억 투입

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘청년의 물음에 정책으로 답하다’라는 주제로 10일 오후 2시 광안 XtoZ 청년커뮤니티센터에서 ‘청년G대 톡투유(Talk to Youth)를 개최하고 2026 청년정책을 발표했다.

부산시 청년정책 브랜드인 청년지(G)대를 중심으로 청년이 직접 참여하는 정책을 확산하기 위해 마련된 이번 행사에는 박형준 시장을 비롯, 강성태 수영구청장, 송복철 부산경제진흥원장, 청년 거버넌스, 사업 참여 청년 등 다양한 주체들이 함께했다.

‘청년지(G)대 추진 계획’에는 ▷일자리 지원 고도화 ▷주거·문화 지원 확대 ▷참여형 정책강화 등 3대 전략 5대 분야에 23개 중점 과제가 담겼고, 총 104개 사업에 4622억원 예산이 투입된다.

먼저, 일자리 미스매치 해소를 위해 청년 선호 기업인 ‘청끌기업’을 120개로 확대하고, ‘청년 취업성공 풀(Full) 패키지’는 기존 청년취업도약지원금에 고용노동부 청년일자리도약장려금 사업을 연계해 2년간 최대 580만원의 장기 근속 인센티브를 지급한다.

청년의 일 경험 지원을 위해 정규직 전환을 조건으로 하는 ‘잡(JOB) 매칭 인턴사업’, 청끌기업의 매칭 모델과 연계한 ‘지역이음 청년일자리’ 사업도 신설해 취업 문턱을 낮추는 한편 하반기에는 18개 기관이 참여하는 ‘메가 채용박람회’도 개최한다.

청년 주거비 부담 완화를 위해 ‘주거 안정 패키지’를 강화한다. 공공임대주택 임대료를 지원하는 ‘평생 함께 청년 모두가’는 2030년 1만세대를 목표로 추진 중이고, ‘머물자리 론’도 대상자를 확대하고 심사 기간은 단축한다.

부산시 산하 위원회의 청년위원 참여율을 20%까지 끌어올리고 부산청년주간 행사는 청년들이 직접 기획하게 하는 등 청년들의 정책 참여 기회도 대폭 확대하기로 했다.

정책 발표 후 ‘월드클래스 육성 사업’ 선정자, ‘청끌기업’ 입사 청년이 정책을 소개하고, 청년 거버넌스, 커뮤니티 등 다양한 분야의 청년들이 오픈 토크에 참여했다.