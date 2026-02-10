소비자원, 검사 제품 7개에 시정·판매 중지 권고

[헤럴드경제=김진 기자] 한국소비자원은 시중에서 판매되는 ‘전자파 차단’ 표방 제품 7개의 성능을 검사한 결과 실제 효과가 제한적이었다고 10일 밝혔다.

이번 검사 제품은 스마트 스토어, 온라인 쇼핑몰 등에서 판매된 국산과 수입산 모니터 필름과 담요, 원단, 모자 등이다. 모니터 필름, 담요, 원단 등 5개 제품은 국내산이고, 모자 제품 2개는 수입산이다.

전자파는 전기장과 자기장의 파동으로, 주파수에 따라 저주파(10MHz 미만)와 고주파(10MHz 이상)로 구분한다. 저주파에서는 자기장 자극 작용이 말초신경 또는 근육을 자극하고, 고주파에서는 전기장에 의한 열적 작용이 인체 조직 내부의 온도를 올리는 등 인체에 영향을 미친다.

한국소비자원과 국립전파연구원이 7개 제품의 전기장과 자기장 차단 성능을 확인한 결과, 자기장 차단율(60㎐ 저주파 대역)은 7개 제품 모두 2~38% 수준에 그쳤다. 전기장 차단율(5㎓ 고주파 대역)은 5개 제품은 79∼93%로 조사됐다. 나머지 2개 제품은 7∼13%에 불과했다.

그러나 판매업체가 온라인에 공개한 상품 정보에는 ‘전자파 차단율 90% 이상’ 등 사실과 다른 내용이 포함됐다.

소비자원은 업체들에 소비자가 전기장과 자기장 모두 차단 효과가 있다고 오인할 수 있는 상품 정보를 시정하라고 요구했다. 전자파 차단 효과가 거의 없는 수입산 비니형 모자 1개에 대해서는 판매 중지를 권고했다.