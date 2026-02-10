-2월 13일(금) 오후 10시 접수 마감…AI실무·조형예술·응용상담·범죄교정 4개 학과전공 신설

-입학생 전원 장학금 혜택… 직장인·군인 등 최대 50% 감면으로 ‘반값 등록금’ 실현

-100% 온라인 학습으로 일·학업 병행…졸업 시 최대 3개 학위 및 국가자격증 동시 취득 가능

서울디지털대학교(총장직무대행 이영수)는 2026학년도 1학기 신·편입생 원서접수 마감이 오는 2월 13일(금)로 사흘 앞으로 다가왔다고 밝혔다. 최종 접수 마감은 이날 오후 10시까지다. 이번 모집은 신입생뿐만 아니라 편입생과 재입학생도 지원 가능하며, 합격자 발표는 2월 19일(목)에 이뤄질 예정이다.

◇ 2026학년도 주목할 신설 학과

서울디지털대는 2026학년도 학제 개편을 통해 산업·사회 변화에 대응하는 실무형 신설 학과를 선보인다.

AI공학부 AI실무활용전공은 인공지능 기술을 실제 산업과 직무 현장에 적용할 수 있도록 설계된 실무 중심 교육과정으로, 비전공자도 기초부터 단계적으로 학습할 수 있다. AI 기초 이해부터 생성형 AI 활용, 데이터 기반 문제 해결까지 이어지는 체계적인 교육을 통해 전 산업 분야에서 요구되는 AI 활용 역량을 강화하는 것이 특징이다.

교육과정은 AI 전환(AX) 전문가, AI 크리에이터, 생성형 AI 활용 등 3개 트랙으로 운영되며, 100% 온라인 학습 환경을 통해 재직자와 성인학습자가 일과 학습을 병행하면서 디지털 시대의 핵심 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다.

회화학부 조형예술전공은 시각예술 전반을 아우르는 실기와 이론을 균형 있게 결합한 교육과정을 통해 조형적 사고와 창작 역량을 갖춘 예술 인재를 양성한다. 드로잉과 회화, 입체·조형 표현을 비롯해 사진·영상·판화·공예 등 다양한 매체를 활용한 실기 과목과 함께, 미술사·현대작가연구·작품 분석 및 비평 과목을 체계적으로 편성했다.

특히 온라인 환경에 최적화된 수업을 통해 디지털 매체를 활용한 조형 표현과 현대 시각예술에 대한 이해를 동시에 강화하며, 융·복합적 사고를 갖춘 실무형 예술가로의 성장을 지원한다.

상담심리학부 응용상담학과는 상담심리 이론을 기반으로 현장에 즉시 적용 가능한 실무 중심 교육과정을 운영하며, 문제 해결 역량을 갖춘 현장형 상담 전문가 양성을 목표로 한다. 상담 및 심리치료 이론, 이상심리, 심리검사와 평가 등 기초 과목을 통해 인간 심리에 대한 이해를 체계적으로 다지고, 군·경·소방 등 특수 조직 상담과 재활·위기 상담 등 응용 분야 교과목을 통해 직무 맞춤형 상담 역량을 강화한다.

아울러 온라인 대학 최초로 심리상담센터 실습 시스템을 구축해 미술·음악·독서치료 등 표현예술치료 과목을 통해 다양한 상담 접근법을 함께 학습할 수 있도록 지원하고 있다.

경찰탐정교정학부 범죄교정전공은 범죄자의 교정·교화와 사회복귀를 핵심 가치로 삼아, 이론과 실무를 결합한 전문 인재 양성 교육과정을 운영하고 있다. 범죄교정학과 교정심리학 등 기초 이론을 바탕으로 보호관찰, 교정상담, 재활, 사회통합까지 아우르는 체계적인 교육을 통해 교정 행정과 현장 실무 전반에 대한 종합적인 이해를 높인다.

특히 현직 교정·보호 분야 전문가가 참여하는 실무 중심 교과목을 통해 교정직·보호직 공무원 등 관련 분야 진출에 필요한 실질적인 전문 역량 강화에 중점을 두고 있다.

◇ 선호 학과, “취업·자격·실무 직결 전공”에 집중

최근 서울디지털대 지원자들은 취업 연계성과 자격 취득 가능성이 높은 학과를 중심으로 전공을 선택하는 경향을 보이고 있다.

사회복지학과와 상담심리학과는 고령화와 정신건강 수요 증가에 힘입어 안정적인 진로 전망을 갖

춘 학과로 평가받고 있다. 실습과 인턴십 중심의 교육과정을 통해 현장 경험을 체계적으로 쌓을 수 있으며, 졸업 후 상담·보건·교육 분야로 즉시 진출이 가능하다는 점에서 지원자가 증가한 것으로 분석된다.

산업안전공학과와 건설시스템공학과는 국가자격 취득과 경력 전환에 유리한 전공으로 높은 선호도를 보이고 있다. 건설업과 제조업 등 다양한 산업 현장에서의 높은 취업 수요와 전문 자격증 취득에 특화된 교육과정을 통해 안전 전문 기술인으로서 안정적인 고용 환경을 확보할 수 있으며, 경력이 축적될수록 전문직으로의 지속적인 성장 가능성이 높다는 점에서 주목받고 있다.

예술계열 회화과는 온라인대학 최초의 순수미술 회화과로서 역사와 전통을 이어오고 있다. 미술학사 학위 취득과 동시에 다양한 전시 기회를 제공해 학생들이 수준 높은 포트폴리오를 구축할 수 있도록 지원한다. 또한 시각예술 분야의 현장 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 디자인·미술교육·미술치료 등 관련 전공 대학원 진학을 통해 전문적인 진로 확장도 가능하다.

◇ 입학생 100% 장학 혜택, ‘일·학습 병행’ 학생 맞춤형 교육

서울디지털대학교의 학점당 수업료는 6만 7,500원으로, 사이버대학 가운데 전국 최저 수준이다. 장학금 총액과 1인당 지원액 또한 매년 꾸준히 증가하고 있다. 입학생 전원 장학 기준에 따라 신입생은 졸업 시까지 수업료 25%, 편입생은 1~2년간 수업료 40% 감면 혜택을 받을 수 있다.

산업체위탁전형은 기업·기관 임직원과 중앙부처·지방자치단체 공무원을 대상으로 하며, 군위탁전형은 육·해·공군·해병대 군 간부(장교·부사관)를 대상으로 운영된다. 산업체·군위탁전형으로 입학한 경우 졸업 시까지 매 학기 수업료 50% 감면 혜택이 적용된다.

서울디지털대학교는 일과 학습의 병행이 가능한 스마트러닝 시스템을 구축해 PC와 모바일을 통해 언제 어디서나 학습할 수 있는 환경을 제공한다. 모바일 학습 환경과 유연한 학사제도를 기반으로 한 재직자 맞춤형 실무중심 교육이 강점이다. 강의부터 평가까지 전 과정이 온라인으로 운영되며, 복수전공·부전공 제도를 통해 졸업 시 최대 3개의 4년제 학사학위 취득이 가능하다.

또한 융합·특성화 교육과정과 자격증·수료증 과정, 교육·연구·산학협력 체계를 바탕으로 현장 전문가 특강, 전공 관련 자격증 취득 지원, 대학원 진학 연계 프로그램 등을 운영하며 학습자의 실무 역량 강화를 적극 지원하고 있다.

◇ 2026학년도 1학기 모집학과

서울디지털대학 모집학과는 △경영학과 △세무회계학과 △부동산학과 △법학과 △경찰학과 △탐정학과 △범죄교정전공(‘26 신설) △상담심리학과 △응용상담학과(‘26 신설) △사회복지학과 △아동학과 △보건의료행정전공 △노인복지전공 △반려동물학과 △영어학과 △국제학과[일본·중국]△

AI소프트웨어학과 △컴퓨터공학과 △전기전자공학과 △정보보안전공 △AI실무활용전공(‘26 신설) △기계제어공학전공 △드론로봇전공 △소방방재학과 △산업안전공학과 △건설시스템공학과 △미디어영상학과 △패션학과 △뷰티미용학과 △스포츠학과 △디자인학과 △문화예술경영전공 △문예창작학과 △실용음악학과 △웹툰웹소설전공 △회화과 △조형예술전공(‘26 신설)이 개설돼 있다.

2026학년도 1학기 신·편입생 최종(2차) 모집 원서접수는 2월 13일(금)까지 진행하며 서울디지털대학교 입학지원센터 홈페이지를 통해 PC 또는 모바일로 가능하다. 입학 관련 자세한 사항은 전화 또는 카카오톡 ‘서울디지털대학교’ 1:1 상담을 통해 확인할 수 있다.