저소득층 노후주택 수리비 최대 250만원 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 주거환경이 열악한 저소득층 가구의 노후주택을 안전하고 편리하게 고쳐주는 ‘희망의 집수리’ 사업의 상반기 대상자 모집에 나섰다.

서울시는 최대 250만원의 집 수리비용을 지원받을 ‘희망의 집수리’ 신청을 내달 6일까지 동주민센터에서 접수한다고 10일 밝혔다. 올해는 상반기 650가구, 하반기 350가구로 총 1000가구를 지원하며, 가구당 최대 250만원 상당의 집수리 비용이 제공된다. 시공은 4월부터 순차적으로 진행된다.

이 사업은 2009년 시작된 서울시 대표 주거복지 사업으로, 지난해까지 총 2만2558가구가 지원을 받았다. 수혜자 만족도는 90%에 달한다. 올해는 지원 항목을 기존 18종에서 20종으로 늘려, 벽지·장판 교체, 단열, 창호 수리뿐 아니라 욕실 미끄럼 방지 시공, 냉·온풍기 설치 등 고령자와 장애인을 위한 맞춤형 항목이 새로 포함됐다.

신청 자격은 기준 중위소득 60% 이하 가구이며, 특히 반지하, 자치구 추천 긴급가구, 통합돌봄대상자에게 우선순위가 주어진다. 자가·임차 여부와 관계없이 신청 가능하나, 자가 가구는 해당 주택에 실거주하고 있어야 한다. 주거급여 수급자, 고시원 거주자, 최근 3년 이내 동일 지원을 받은 경우 등은 대상에서 제외된다.

서울시는 시공 품질을 높이기 위해 항목별 표준 자재 규격과 단가표를 적용하고, A/S도 보장한다. 또 사업의 안정성과 투명성을 위해 시공업체를 공개 모집해 사전 교육과 회계 처리 교육도 진행할 예정이다.

최진석 서울시 주택실장은 “희망의 집수리는 취약계층의 삶의 질을 실질적으로 개선하는 핵심 사업”이라며 “더 많은 가구가 따뜻하고 안전한 보금자리를 누릴 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 밝혔다