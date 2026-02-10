피지티∙천보와 제휴…‘리튬염’ 공정·품질 검증도

동화기업 계열 동화일렉트로라이트(대표 승지수)가 북미시장 공략을 위해 배터리소재 공급망을 안정화한다.

이 회사는 특수정밀화학 기업 피지티(PGT·대표 한성호), 종합정밀화학소재 기업 천보(대표 이상율)와 협력 협약을 했다고 10일 밝혔다.

3사는 이번 협약으로 단순한 상호교류를 넘어 글로벌 통상환경에 대응하는 배터리소재 생산체계를 구축하게 됐다. 동화일렉의 글로벌 생산인프라에 피지티와 천보의 원재료 분야 역량이 결합된다.

이를 통해 ‘육불화인산리튬(LiPF₆·리튬염) 기반 전해액 첨가제-전해액 완제품’으로 이어지는 순환형 공급밍을 완성하게 됐다. 리튬염은 리튬이온전지 전해액에 가장 널리 쓰이는 소재다.

동화일렉은 피지티로부터 국내산 리튬염을 공급받아 미국 테네시 생산기지에서 고품질의 전해액을 양산하게 된다. 공급망 규제요건을 충족한 제품을 현지 배터리셀 제조사와 완성차 기업에 제공할 계획이다.

승지수 동화일렉 대표는 “각 사의 강점을 결합해 단단한 공급망관리(SCM) 체계를 마련했다. 북미시장 공략의 강력한 무기가 될 것으로 기대된다”고 했다.

한편 승지수 동화일렉 대표, 이상율 천보 대표, 류철제 피지티 부사장은 피지티 군산공장을 방문해 연속합성 및 동적결정화 공정 기술현황, 생산능력을 확인했다.