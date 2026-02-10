심각하면 뇌졸중·심근경색 의심 증상 발생되면 지체없이 119 도움 요청

[헤럴드경제=이원율 기자]설 명절에 반갑게 마주한 부모님이 평소와 유독 다른 표정과 말투를 보인다면, 이를 그저 가벼이 여기지 않는 편이 좋을 수 있다. 특히나 말투가 어눌해지거나 갑자기 한쪽 얼굴과 팔·다리에 힘이 빠지며 마비되는 듯한 모습이 보이고, 심한 두통까지 나타난다면 뇌졸중을 의심해 즉시 병원을 찾아야 한다. 아울러 갑자기 가슴에 심한 통증이나 압박감, 짓누르는 느낌이 있고 숨이 찰 때는 심근경색도 의심해야 한다.

질병관리청은 설 연휴를 앞두고 본인이나 가족에게 이러한 뇌졸중, 심근경색 의심 증상이 나타나면 바로 119에 연락해 적절한 치료를 받아달라고 10일 당부했다.

뇌졸중, 심근경색은 우리나라 사망 원인 2위, 4위에 해당하는 심장질환, 뇌혈관질환 중 하나다. 뇌 또는 심장근육에 혈액을 공급하는 혈관에 이상이 생겨 생존하더라도 심각한 장애를 동반할 수 있기에, 조기에 발견·치료하는 게 중요하다. 하지만 국내 성인 10명 중 5~6명만 뇌졸중과 심근경색의 증상을 인지하는 수준이다. 2025년 지역사회건강조사 기준 뇌졸중의 조기증상 인지율은 60.7%, 심근경색의 조기증상 인지율은 51.5% 정도였다.

뇌졸중과 심근경색 조기 증상은 갑자기 나타나곤 한다.

대표적으로 한쪽 얼굴, 팔 다리에 힘 빠짐, 말이 어눌해지거나 다른 사람의 말을 이해하지 못함, 한쪽 눈이 보이지 않거나 양쪽 눈 시야의 반이 보이지 않는 현상, 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘듦, 지금껏 경험하지 못한 심한 두통 등이다. 특히나 심한 두통의 경우 머리를 갑자기 망치로 내려치는 듯한 극심한 수준이라고 한다. 이와 관련, 대한뇌졸중학회는 이른바 ‘이웃손발시선’이라는 식별법을 홍보하고 있다. ▷이~하고 웃을 수 있는지 ▷두 손을 앞으로 뻗을 수 있는지 ▷발음이 명확한지 ▷시선이 한쪽으로 쏠리지 않는지를 보는 식이다.

심근경색의 조기 증상은 가슴에 심한 통증이나 압박감, 또는 짓누르는 느낌, 턱과 목 또는 등 부위에 심한 통증과 답답함, 차오르는 숨, 팔 또는 어깨에 통증이나 불편함 등이 있다.

증상이 발생되면 지체 없이 119에 도움을 요청해야 한다. 환자가 직접 운전하는 것은 위험할 수 있다. 가족이 올 때까지 기다리는 일도 위험하다. 증상이 그냥 지나갈 것으로 생각하거나, 야간이나 주말이라고 해 평일 외래 진료까지 기다리지 말고 빠르게 병원으로 가는 게 최선이다.

임승관 질병청장은 “평소에 뇌졸중과 심근경색 조기증상을 알아두고 신속하게 대처하는 일이 필요하다”며 “특히 어르신, 고혈압 등 기저질환자 등 고위험군이 주위에 있으면 더욱 신경써야 한다”고 했다.

한편 전문가들은 뇌졸중 예방을 위한 중요한 3가지로 만성질환 관리, 운동, 금연을 꼽는다. 뇌졸중은 갑자기 발생하지만, 원인을 들여다보면 느닷없이 생기는 병은 아닌 만큼 평소 관리가 중요하다는 것이다.

뇌졸중은 55세 이후 발병률이 높아지는 것으로 알려져 있다. 연령이 10세씩 늘 때마다 뇌졸중 발생률 또한 약 2배씩 커지는 식이다. 이에 따라 고령자일수록 더 주의를 기울여야 할 필요가 있다.