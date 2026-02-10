10일 CEO 메시지 전달…‘전면적 체질 개선’ 천명

[헤럴드경제=박연수 기자] 윤석환 CJ제일제당 대표가 전면적인 체질 개선을 추진하겠다고 10일 밝혔다.

윤 대표는 이날 전 임직원에게 ‘우리에게 적당한 내일은 없습니다’는 제목의 CEO 메시지를 통해 “낭떠러지 끝에 서 있는 절박한 위기 상황으로, 뼈를 깎고 살을 도려내는 파괴적 변화와 혁신을 통해 완전히 다른 회사가 돼야 한다”며 “4년간 이어진 성장 정체 끝에 결국 지난해 순이익 적자라는 참담한 성적표를 받았는데, 이는 일회성 악재가 아니라 우리 모두와 조직에 대한 생존의 경고”라고 강조했다.

취임 4개월여 만에 윤 대표가 이처럼 강도 높은 자성과 의지를 피력한 것은 단순히 실적 부진만이 이유가 아니다. 회사의 사업 모델, 조직 운영, 일하는 방식 등 모든 것을 완전히 밑바닥부터 뜯어고치지 않으면 미래가 없다는 절박함에서 비롯됐다는 게 CJ제일제당의 설명이다.

윤 대표는 “작은 변화로는 이 파고를 넘을 수 없다”며 사업구조 최적화, 재무구조의 근본적 개선, 조직문화 재건 등 근본적인 혁신을 추진한다고 선언했다. 사업구조 최적화에서는 “그동안 사업 포트폴리오 확대라는 미명 아래 수익성이 보이지 않는 사업들까지 안고 있었다”며 “미래가 보이지 않는 사업에 대해서는 단호하게 결단하고 승산이 있는 곳에 역량을 집중하겠다”고 말했다.

근본적 재무구조 개선에 대해서는 “현금 흐름에 방해되는 모든 요소를 제거하겠다”며 “관행적으로 집행되던 예산, 남들도 하니까 식의 마케팅 비용, 실효성 없는 R&D 투자까지 원점에서 검토하겠다”고 전했다. 비핵심 자산에 대한 강도 높은 유동화를 통해 성장 사업을 위한 투자 자원을 확보할 계획이다.

조직문화 혁신에 대해서도 목소리를 높였다. 윤 대표는 “임직원의 만족도를 높여주는 좋은 CEO가 되기보다 회사를 살리는 이기는 CEO가 되겠다”며 “느슨한 문화를 뿌리 뽑고 오직 생존과 본질에 집중하고 결과와 책임으로 말하는 성과 중심 조직문화를 확립할 것”이라고 강조했다.

마지막으로 윤 대표는 “지금 바꾸지 않으면 더 이상 선택권은 없다고 확신한다”면서도 “지금의 불편함이 미래의 생존을 보장할 수 있다면 주저하지 않겠다”고 말했다.

한편 지난 9일 공시한 CJ제일제당의 지난해 영업이익은 8612억원으로 전년 대비 15.2% 감소했다.