메달이 증명한 경쟁력, IOC 종목 재편의 시험대 #keepPGSolympic…선수들이 직접 나섰다

[헤럴드경제=정주원 기자] 첫 메달의 기쁨도 잠시 한국 스노보드의 ‘효자 종목’으로 자리 잡은 평행대회전이 올림픽 무대에서 사라질 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 스노보드 남자 평행대회전 은메달을 획득한 김상겸(37)은 시상대 직후 경기 내용보다 종목의 미래를 먼저 언급했다. 그는 “우리 종목을 지키기 위해 최선을 다하겠다”며 평행대회전이 차기 올림픽에서 제외될 수 있다는 우려를 에둘러 드러냈다.

‘배추보이’로 알려진 이상호도 최근 SNS에 ‘#keepPGSolympic’ 해시태그를 올리며 스노보드 평행대회전의 올림픽 잔류를 공개적으로 호소했다.

평행대회전은 두 선수가 나란히 출발해 동일한 코스를 내려오며 게이트를 통과하는 스노보드 알파인 종목이다. 1998년 나가노 대회에서 알파인 스노보드가 처음 올림픽에 도입된 이후 2002년 솔트레이크시티부터 ‘평행’ 형식이 정착했다.

2014년 소치 대회에서만 평행대회전과 평행회전이 함께 열렸고 이후에는 평행대회전만 남았다. 한국 스노보드에 이 종목이 각별한 이유도 여기에 있다. 2018년 평창에서 이상호가 은메달을 따내며 한국 설상 종목 첫 올림픽 메달을 열고 이번 대회에서는 김상겸이 다시 은메달을 보태 한국 스키·스노보드의 올림픽 메달을 모두 책임졌다.

성과와 달리 미래는 불투명하다. 국제올림픽위원회(IOC)가 올림픽 전반의 종목 구조를 재검토하는 과정에서 평행대회전이 제외 가능 종목 중 하나로 거론되고 있어서다. 이유로는 ▷젊은 층 수요를 겨냥한 종목 개편 ▷기후 변화로 인한 설원 확보 문제 ▷다른 종목에 비해 평균 연령대가 높은 선수층 등이 언급된다. 아직 2030년 프랑스 알프스 동계 올림픽에서 이 종목이 열릴지는 확정되지 않았다.

평행대회전은 경험이 성패를 가르는 종목이다. 상대와 코스가 매 경기 바뀌는 맞대결 구조에서 노련미가 큰 비중을 차지한다. 이번 대회 남자부 금메달리스트 베냐민 카를은 40세였고, 월드컵 랭킹 선두 롤란드 피슈날러는 45세다. ‘마흔이 전성기’라는 말이 과장이 아니다. 다만 이 강점이 올림픽 재편 논의에선 오히려 약점처럼 해석될 수 있다는 점이 변수다.

위기감 속에 선수들은 직접 목소리를 냈다. 이번 올림픽을 앞두고 세계 각국 선수들이 SNS에 ‘#keepPGSolympic’ 해시태그를 달아 평행대회전 유지를 호소했다. 일용직 노동을 병행하며 종목을 버텨온 끝에 37세에 첫 올림픽 메달을 딴 김상겸은 “이건 개인의 문제가 아니라 종목의 미래, 그리고 어린 선수들의 꿈이 달린 일”이라고 말했다.

선수들은 평행대회전이 IOC가 강조하는 가치와도 맞닿아 있다고 주장한다. 남녀가 같은 날·같은 슬로프·같은 조건에서 경쟁해 성평등 가치에 부합하고 코스 구성도 단순해 비용과 환경 부담이 적다는 것이다.

이번 대회 3연패에 도전했던 여자부 최고 스타 에스터 레데츠카 역시 “평행대회전은 올림픽에 어울리는 종목”이라며 공개 지지를 보냈다. 한편 IOC는 이탈리아 대회 이후 종목 전반을 평가해 2030년 대회의 스포츠 프로그램을 확정할 예정이다.