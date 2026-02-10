[헤럴드경제=나은정 기자] 폴란드의 아홉 살 어린이가 표준 규격 큐브 종목에서 인간의 한계로 여겨졌던 ‘3초의 벽’을 허물고 세계 신기록을 세웠다.

현지 매체 TVP와 세계큐브협회(WCA)에 따르면 테오도르 자이데르(9)는 지난 7~8일(현지시간) 폴란드 그단스크 제48초등학교에서 열린 스피드 큐빙 대회에서 3x3x3 큐브를 2.76초 만에 완성했다. 이는 중국 어린이 겅쉬안이 지난해 세운 이 부문 세계 기록 3.05초에서 0.29초나 빠른 기록이다.

표준 규격으로 통하는 3x3x3 종목에서 3초의 벽은 인간 능력의 한계로 여겨지며 오랫동안 깨지지 않았다. 기계가 세운 기록으로는 미국 퍼듀대 연구진 로봇이 0.103초에 맞 지난해 기네스북에 등재된 바 있다.

자이데르는 이미 ‘큐브 신동’으로 주목받아 왔다. 그는 2023년 11월 2x2x2 큐브를 0.43초 만에 완성해 세계 기록을 세웠으나, 이 기록은 지난해 중국의 예쯔위가 0.04초 앞당기면서 깨졌다.

한편 폴란드는 전통적인 큐브 강국으로 꼽힌다. 현재 4x4x4, 5x5x5 종목에서도 세계큐브협회 공인 챔피언을 보유하고 있다.