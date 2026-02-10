구일역 지산 현장서 ‘릴레이’ 안전점검 동참 “안전, 최우선 가치이자 고객 신뢰 출발점” 건축·플랜트 안전보건그룹 등 조직 강화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨는 서울 구로구에 위치한 구일역 지식산업센터 신축공사 현장에서 동절기 현장 안전점검 릴레이 캠페인을 진행했다고 10일 밝혔다. 이 현장은 공사금액 약 1200억원 규모로, 지하 4층에서 지상 13층까지 건설되는 프로젝트다.

9일 진행된 이번 점검 활동은 안전을 경영의 최우선 가치로 삼은 회사의 기조 아래 국토교통부 주관동절기 현장 안전점검 릴레이 캠페인과 연계해 추진됐다.

점검에는 송치영 포스코이앤씨 사장을 비롯해 관련 임직원이 참여해 추락·전도 위험요소, 구조물 안전 상태, 가설구조물 설치 상태, 근로자 작업환경, 안전수칙 이행 여부 등 현장에 내재된 위험요인을 집중 점검했다.

포스코이앤씨는 ‘공감경영’ 일환으로 영하의 날씨에 근무하는 근로자들의 노고를 격려하기 위해 ‘근로자 격려 간식 나눔’도 함께 진행했다.

송 사장은 근로자들에게 꼬치 어묵과 핫팩을 직접 전달하며, 안전하게 현장을 지켜주고 있는 데에 대한 감사의 마음을 전했다. 임직원들에게는 “안전은 현장 근로자의 생명과 직결되는 문제이자 회사가 고객의 신뢰를 회복하는 출발점”이라며 “안전을 모든 의사결정의 최우선 가치로 삼고, 안전제도와 기준이 현장에서 실질적으로 작동하도록 힘을 모아 주길 바란다”고 당부했다.

포스코이앤씨는 지난해 8월 전사 안전비상경영체제를 선포하고 본사 임직원도 현장 안전 점검을 수행하는 등 안전관리 수준을 체계적으로 끌어올리는데 집중하고 있다. 글로벌 안전전문 컨설팅 기업인 SGS와 협업해 안전관리체계 고도화도 추진 중이다.

이와 함께 조직과 제도 개선도 병행하고 있다. 지난해 9월 현장 특성과 사업 유형에 맞는 안전관리 실행력을 높이기 위해 건축·플랜트 사업본부별로 안전보건그룹을 신설했다. 아울러 위험요인을 설계·공법·작업 방식 단계에서 제거하기 위한 체계적 연구 기반을 마련하고자 건설안전연구소와 스마트안전기술그룹도 신설했다.

현장 근로자의 참여를 통한 안전문화 정착에도 적극적으로 나서고 있다. 근로자의 작업중지권 활성화, 작업반장 참여 타운홀 미팅, 안전점검회의(TBM) 시 근로자 안전 발언 제도 등을 통해 위험요인이 현장에서 즉시 공유되고 조치될 수 있도록 하고 있다. 아울러 포스코이앤씨는 협력사의 안전경영 수준을 향상시킬 수 있도록 안전컨설팅을 지원하는 등 협력사와 함께 하는 안전관리 체계를 지속적으로 갖춰 나갈 계획이다.