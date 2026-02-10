“해외 주식 비중 강제 축소, 수익률 내팽개친 대국민 약탈”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 10일 “국민연금이 이재명 대통령의 ‘환율 방어용 쌈짓돈’이 되고 말았다”고 비판했다.

장 대표는 이날 페이스북에 “이재명 정권은 국민연금의 해외 주식 비중을 38.9%에서 37.2%로 강제로 낮췄다. 24조원에 달하는 국민연금의 해외 주식이 줄어드는 것”이라며 이같이 적었다.

그는 정부 조치가 연기금의 본령을 훼손했다고 지적했다. 장 대표는 “글로벌 빅테크 기업들이 역대급 실적을 올리고 있는데도, 세계가 부러워하는 글로벌 우량주를 팔아 치우고 국민연금을 달러 대신 원화에 묶어 두겠다는 것”이라며 “수익률 극대화라는 연기금의 ‘수탁자 책임’을 내팽개친 부도덕한 관치 금융”이라고 쏘아붙였다.

이어 “국민연금은 우리 국민들이 땀 흘려 모아놓은 노후 자금이자 미래 세대의 소중한 자산”이라며 “그런데도 이 정권은 치솟는 환율을 방어하고 지방선거용 지지율을 관리하기 위해, 국민연금을 정권의 쌈짓돈처럼 쓰고 있다. 국민의 쌀독을 비워서라도 정권의 무능을 덮겠다는 ‘대국민 약탈’”이라고 주장했다.

정부의 시장 개입에 따른 대외 신뢰도 하락에 대해서도 우려를 표했다. 장 대표는 “이러한 인위적 시장 개입에 대해, 지난 1월 미국 재무부는 한국을 ‘환율 관찰 대상국’으로 재지정하는 옐로카드를 던졌다”며 “이 정권이 ‘성공적 협력’이라고 포장한 스콘 베선트 미국 재무장관의 구두 개입 역시, 실상은 국민연금까지 동원해서 외환 시장을 왜곡하고 있는 이재명 정권에 대한 경고장이었다”고 강조했다.

장 대표는 또 “우리 외환 보유액은 지난해 12월 26억달러, 올해 1월 21억5000만 달러, 두 달 연속 감소하면서, IMF 사태 이후 28년 만에 최대의 낙폭을 기록했다”며 “이재명 대통령이 밤마다 ‘부동산 호통 쇼’를 벌이는 동안, 우리 경제는 소리 없이 절망의 늪으로 빠져들고 있다”고 성토했다.

그러면서 “무능은 호통으로 덮어지지 않는다. 큰소리만 친다고 국익이 지켜지지 않는다”며 “국민의 노후 자금을 도박판의 판돈으로 쓰는 무모한 ‘자해 정치’, 대한민국을 ‘신용 불량 국가’로 전락시키는 이 정권의 ‘무능 외교’를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 덧붙였다.