- 대전시, ‘스타의 탄생! 대전시민 오디션’ 최종 10팀 선발 - 대상 이서현 씨 영예… 참가자 전원 홍보대사 자격 부여

[헤럴드경제= 이권형기자] 올해 대전을 빛낼 홍보 주역 10팀이 가려졌다.

대전시는 지난 9일 대전예술가의집 누리홀에서 장장 3개월에 걸쳐 진행된 ‘스타의 탄생, 대전시민 오디션 프로젝트’ 최종 본선을 개최했다.

이날 오디션은 지난해 11월부터 시작해 총 152팀이 지원하는 등 높은 관심과 참여 속에 진행됐고, 10대부터 60대까지 치열한 예선을 거쳐 선발된 최종 20팀이 본선 무대에 올라 그동안 갈고닦은 끼와 재능을 선보였다.

오디션은 오후 2시~4시까지 진행했으며 행사 전 과정은 대전시청 공식 유튜브 채널인 ‘대전 TV’를 통해 라이브로 송출했다.

참가자들은 지정연기, 자유연기, 즉흥연기, 특기 등 다양한 방식으로 경연을 펼쳤으며, 영상·언론·방송 분야의 전문가로 구성된 7인의 심사위원단이 ▷대전시에 대한 애향심과 진정성 ▷연기력 ▷전달력 ▷영상 표현력 ▷창의력 및 순발력 등 5개 항목에 걸쳐 공정한 평가를 진행했다.

그 결과 영예의 대상에는 이서현 참가자가 차지했다. 이어 최우수상에는 10대 이동하, 20대 정하늘, 30~40대 지윤성, 시니어 김용우 참가자 등 4팀이 세대별 영예를 안았다.

또한 우수상에는 최재혁, 류시헌, 강지구, 임세진, 최다솜 참가자 등 5팀이 선정을 받았다.

대상 수상자에겐 상금 200만원과 상장, 최우수상은 상금 각 50만원과 상장, 우수상은 상금 각 20만원과 상장을 수여했다.

본선 참가자 전원은 앞으로 대전시 공식 홍보대사 자격을 받고 웹드라마, 유튜브 숏츠, 사회실험 카메라 등 대전시에서 진행하는 홍보 콘텐츠에 출연해 대전시를 직접 홍보할 예정이다.

최성아 대전시 정무경제과학부시장은 “이번 오디션 프로젝트는 시민들의 숨겨진 재능을 발굴하고, 대전을 대표하는 새로운 문화 콘텐츠 인재를 육성하기 위한 자리”라며, “대전은 MZ세대가 큰매력을 느끼는 도시가 되었고, 대전의 변화에 시민이 직접 참여하고 홍보하는 프로젝트로 기대가 크다”고 말했다.

스타의 탄생! 대전시민 오디션은 대전시청 유튜브 ‘대전TV’ 를 통해 다시 보기를 할 수 있다.