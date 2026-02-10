도쿄국립박물관 특별전 연계 뮷즈 24종 선봬

[헤럴드경제=손미정 기자] ​국립박물관문화재단의 박물관상품 브랜드 ‘뮷즈(MU:DS)’가 일본 시장에 공식 진출한다.

재단은 이날 도쿄국립박물관에서 개막하는 ‘한일 국교정상화 60주년 기념 특별전’과 연계해 ‘뮷즈’ 상품을 일본 현지에 선보인다고 10일 밝혔다. 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관에 이은 해외박물관 대상 두 번째 공식 수출이다.

오는 4월 5일까지 도쿄국립박물관에서 열리는 특별전 ‘한국미술의 보물상자 – 국립중앙박물관 소장품 초대전’은 지난해 국립중앙박물관에서 개최된 ‘일본미술, 네 가지 시선’에 대한 교환 전시다. 한일 국교정상화 60주년을 기념해 양국 대표 국립박물관이 공동 추진하는 핵심 문화 교류 사업이다.

재단은 전시 주제인 ‘고려 – 아름다움과 신앙’, ‘조선왕조의 궁중 문화’에 맞춰 고려청자와 조선시대 복식의 아름다움을 담은 박물관상품 24종을 소개한다. 라인업은 청자 접시세트, 손수건, 파우치, 가방, 키링 등 실용성과 현지 선호도를 반영해 구성됐다. 이번 특별전 연계 상품은 도쿄국립박물관 뮤지엄숍에서 만날 수 있다.

한편 재단은 전시의 감동이 상품 구매로 이어지고, 이것이 다시 일상 속 문화 경험으로 확장되는 선순환 구조를 구축해 나간다는 계획이다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 “한일 국교정상화 60주년을 맞아 도쿄국립박물관에서 ‘뮷즈’를 선보이게 되어 매우 의미가 크다”며 “전시를 통해 만난 한국 문화유산의 감동이 박물관상품을 통해 일상에서도 이어지며, 양국 국민의 마음을 잇는 문화적 가교 역할을 하길 바란다”고 밝혔다.