[헤럴드경제=도현정 기자]세르게이 랴브코프 러시아 외무차관이 최근 만료된 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)과 관련해 미국과 새로운 협상을 논의할 근거가 없다며, 새로운 합의로 뉴스타트를 대체하겠다는 도널드 트럼프 대통령의 계획을 염두에 두지 않고 있다는 뜻을 분명히 했다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 랴브코프 차관은 9일(현지시간) 브릭스(BRICS) 담당자 회의 참석을 위해 방문한 인도 뉴델리에서 러시아 매체들과 만나 미국이 뉴스타트를 대체하는 새로운 핵 군축 조약을 제안한 것을 일축했다.

랴브코프 차관은 “안타깝게도 과거의 유물이 된 뉴스타트를 미 정부가 자국의 이익과 양립할 수 없다며 대체를 요구해 유감”이라며 현재 미국과 새 군축 협상 과정 시작을 논의할 근거가 없다고 주장했다.

그는 미국이 러시아에 대한 정책을 개선하는 변화가 일어나야만 의미 있는 대화를 할 수 있는 전제 조건이 형성될 것이라고 전했다.

러시아와 미국의 핵 군축 협정인 뉴스타트는 지난 5일로 5년의 연장 기한이 다해, 만료됐다. 러시아는 지난해 하반기부터 이를 1년 연장할 것을 제안했으나 미국은 이에 응하지 않았다. 마코 루비오 미 국무장관은 지난 6일 이 협상에 중국도 포함돼야 한다고 주장했다. 뉴스타트를 연장하는 대신, 미국과 러시아, 중국이 참여하는 새로운 핵 군축 협상을 하겠다는 것이다.

그러나 러시아는 중국이 이에 들어온다면 영국과 프랑스도 핵 군축 협정에 참여해야 한다며 맞서고 있다. 랴브코프 차관은 이날도 현재 매우 긴장도가 높은 국제 정세 속에서 미국의 가까운 동맹국이자 러시아에 매우 공격적 노선을 취하고 있는 영국과 프랑스의 핵무기를 무시하는 것은 무책임하다고 비판했다.

랴브코프 차관은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 정상회담에 대해서도 아이디어가 존재하고 빠르게 조직될 수도 있지만, 현재는 회담 의제가 명확하지 않기 때문에 시간과 장소 등 조건을 논의할 준비가 되지 않았다고 말했다.