알파인을 넘어 프리스타일까지 부상·불운 이긴 ‘빅에어의 반전’ 2008년생 강심장이 선사한 짜릿한 순간

[헤럴드경제=정주원 기자] “순위보다 즐기고 오겠다.” 그 약속은 공중에서 보란 듯 증명됐다. 2008년생 스노보더 유승은이 10일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171점을 받아 동메달을 목에 걸었다.

전날 스노보드 남자 평행대회전에서 김상겸이 따낸 은메달에 이은 이번 대회 한국 선수단의 두 번째 메달이자, 한국 여자 스키·스노보드 사상 첫 올림픽 시상대다.

의미는 더 크다. 한국 설상 종목의 올림픽 메달은 그간 ‘속도’를 겨루는 스노보드 알파인 계열에 집중돼 있었다. 유승은의 메달은 ‘연기’를 채점하는 프리스타일 계열에서 처음으로 거둔 성과다. 단일 올림픽에서 스키·스노보드 두 개의 메달을 동시에 수확한 것도 이번이 처음이다. 알파인을 넘어 프리스타일까지 한국 설상의 지형도가 바뀌는 순간이었다.

결선은 세 차례 연기 중 가장 높은 두 번의 점수를 합산한다. 유승은은 1차 시기에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 ‘백사이드 트리플 콕 1440’을 깔끔하게 성공시키며 87.75점을 받아 전체 2위로 치고 나갔다.

1차와 다른 방향을 요구받은 2차 시기에서도 프런트사이드로 네 바퀴를 돌며 83.25점을 추가하며 합계 171점으로 마지막 시기 전 중간 선두에 올랐다. 보드를 내던지는 세리머니가 나왔고 메달의 기운이 번졌다. 3차 시기에서 무라세 고코모(일본)와 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 고난도 연기로 역전에 성공했지만 유승은은 흔들리지 않았다. 착지 실수로 20.75점에 그쳤음에도 앞서 쌓아둔 점수는 충분했다.

빅에어는 ‘강심장’만 살아남는 종목으로 꼽힌다. 선수들은 30m가 넘는 슬로프를 활강해 대형 점프대에서 도약하며 회전·비거리·착지를 겨룬다. 위험이 큰 만큼 부상도 잦다. 유승은은 그 위험을 온몸으로 겪었다. 2024년 10월 스위스 월드컵에서 데뷔했으나 그 후 발목 부상으로 1년을 통으로 쉬었다. 지난해 2월 하얼빈 동계아시안게임에 무리해서 출전했다가 같은 부위를 다시 다쳐서 복귀가 예상보다 더 늦어졌다.

올 시즌을 앞두고서는 훈련 도중 오른쪽 손목이 부러져 발목에 이어 손목까지 골절되는 최악의 상황에 직면했었던 그는 올해 스노보드를 그만두려 하기도 했었다. 그럼에도 그는 내려놓지 않았다. 지난해 12월 중국에서 열린 빅에어 월드컵에서 7위로 감각을 끌어올린 뒤 올림픽 직전 미국 스팀보트 월드컵에서 준우승하며 한국 선수 최초의 빅에어 월드컵 메달을 기록했다. 반등의 궤적은 그대로 올림픽으로 이어졌다.

유승은의 올림픽 출전 자체도 역사였다. 2018년 평창 대회에서 빅에어가 처음 정식 종목이 된 이후 한국 여자 선수로는 처음으로 경기를 치렀다. 평창 때 정지혜가 대표로 선발됐으나 부상으로 출전하지 못했고 2022년 베이징 대회엔 한국 선수가 없었다. 유승은은 예선을 4위로 통과하며 한국 빅에어 사상 첫 결선 진출을 이뤄낸 데 이어 끝내 첫 메달까지 완성했다.

시상대를 내려온 그는 담담했다. “한국 여자 설상 종목 첫 메달이라는 건 지금 알았다. 아직도 안 믿긴다”면서도 “존경하는 선수들과 같은 무대에 선 것만으로 영광”이라며 웃었다. 끝으로 2008년생 여고생 보더는 자신의 메달이 남길 변화에 대해서는 “이 종목이 더 알려졌으면 좋겠다”며 작은 소망을 밝혔다.