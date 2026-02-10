구, 대한미용사회 도봉지회와 이‧미용봉사 업무협약 체결...월 1회 지역 복지시설(취약계층) 찾아 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지역 베테랑 미용사들과 손잡고 이·미용 봉사에 나선다.

구는 지난 1월 30일 대한미용사회 도봉지회(지회장 강소연)와 지역 복지시설 이용자(취약계층)를 위한 ‘이·미용 봉사 업무 협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 대한미용사회 도봉지회는 지역 내 복지시설에서 월 1회 정기 이·미용 봉사활동을 펼친다.

봉사에 참여하는 미용사들은 미용업계에서 최소 10년 이상 경력을 쌓은 이들로 구성된다.

이‧미용 봉사를 희망하는 사회복지기관과 시설에서는 사전에 도봉구 복지정책과로 문의하면 된다.

구는 신청‧접수 후 지회에 통보하고, 지회에서는 서비스 제공 일정을 조율하고 참여 미용사를 섭외한다.

구는 이번 정기 봉사로 이용자들의 생활 만족도와 사회적 고립을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

강소연 지회장은 “이·미용 기술로 이웃들에게 행복을 전할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지회 회원들과 따뜻한 도봉구를 만드는 데 힘을 보태겠다”고 소감을 전했다.

오언석 도봉구청장은 “바쁜 생업 중에도 재능기부를 결정해주신 대한미용사회 도봉지회 관계자분들께 깊은 감사를 드린다. 이번 협약이 단순한 봉사를 넘어 지역 공동체가 서로를 돌보는 나눔 문화 확산의 계기가 되길 바란다”고 말했다.