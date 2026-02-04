영업이익 2921억원…당기순이익 246억원

[헤럴드경제=김진 기자] GS리테일이 지난해 사상 최대 매출액을 기록한 것으로 나타났다.

4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 GS리테일의 지난해 연결 기준 매출액은 전년 대비 3.3% 증가한 11조9574억원을 기록했다. 영업이익은 같은 기간 14.1% 늘어난 2921억원이다. 당기순이익은 151.4% 증가한 246억원으로 집계됐다.

GS리테일은 “편의점과 슈퍼 등 주력 사업이 견고한 실적 지속하며 매출 성장을 견인했다”며 “기타 비주력 사업도 과감히 정리하며 수익성 턴어라운드 가속화했다”고 설명했다.

지난해 4분기 실적도 개선됐다. 이 기간 매출액은 전년 동기 대비 3.5% 증가한 3조260억원이다. 영업이익은 같은 기간 68.5% 늘어난 533억원을 기록했다.

사업별로 보면 GS샵(홈쇼핑) 매출액이 전년 동기 대비 10.5% 증가한 2780억원을 기록했다. 영업이익은 18.2% 늘어난 337억원이다. GS더프레시(슈퍼마켓) 매출은 7.5% 증가한 4404억원, 영업이익은 291.7% 증가한 47억원을 각각 기록했다. GS25(편의점) 매출은 2.5% 늘어난 2조2531억원이다. 영업이익은 일회성 비용 증가로 전년 동기 대비 18.7% 감소한 248억원으로 집계됐다.

개발사업 매출은 11.4% 증가한 89억원, 영업손실은 50억원을 각각 기록했다. 자회사가 포함된 공통 및 기타 부문 매출은 19.1% 감소한 455억원이다. 영업손실은 수익성 개선으로 4억원 줄었다.

GS리테일 관계자는 “주력 사업 중심의 사업 구조 효율화와 내실 경영 강화가 가시적 성과로 이어지고 있다”며 “고객 중심의 상품과 서비스를 강화하고, 내실 다지기에 집중하며 지속 가능한 사업 성장에 매진할 것”이라고 말했다.